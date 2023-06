Sul da Flórida está sob alerta de calor para sensação térmica de até 108°F

O sul da Flórida está sob alerta de calor do meio-dia às 7 pm desta quarta-feira, 14. A máxima será de quase 90° F - mas o índice de calor deve chegar a 105° a 108°F, alerta o Serviço Nacional de Meteorologia em Miami.



Se você mora no sudeste da Flórida e em partes do sudoeste da Flórida, como Miami-Dade, Broward, condados de Palm Beach e Fort Myers, Immokalee, Naples, Everglades City e Arcadia, você está na zona consultiva onde o índice de calor será pelo menos 105°F e pode ir até 108°F.



Os pelo menos 105°F locais "aparentes" incluem Miami, Homestead, Hialeah, Kendall, Carol City, Hollywood, Fort Lauderdale, Pembroke Pines, Coral Springs, Sunrise, Davie, Miramar, Pompano Beach, Deerfield Beach, West Palm Beach, Boca Raton, Júpiter e Riviera Beach.



Quanto mais próximo do litoral você estiver, como Miami Beach, mais fresco será devido à brisa da água em comparação com as cidades do interior.



É a primeira vez que o Serviço Nacional de Meteorologia em Miami está usando um novo limite inferior que meteorologistas e autoridades de Miami-Dade aprovaram em maio.



Orlando espera uma alta de 95°F nesta quarta e quinta-feira e permanecerá quente durante a semana. Nesta quarta-feira, o índice de calor esperado é de 102°F a 107°F, abaixo do limite para acionar um alerta de calor na Flórida Central. O índice tem que atingir e manter 108°F.



O QUE É O ÍNDICE DE CALOR?



O índice de calor é uma medida de quão quente realmente se sente quando a umidade relativa é fatorada com a temperatura real do ar, de acordo com o serviço meteorológico. Esta é a “sensação” de calor na sua pele em dias quentes. O serviço meteorológico iniciará procedimentos de alerta quando o índice de calor exceder 105°F a 110°F, dependendo do clima local, por pelo menos dois dias consecutivos.



No início de junho, a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, e funcionários do serviço meteorológico anunciaram planos para aumentar a conscientização sobre os riscos ambientais de calor extremo e apresentaram mudanças nos protocolos do condado e do serviço meteorológico. Entre as iniciativas: a declaração de uma temporada de calor em Miami que vai de 1º de maio a 31 de outubro.

Miami-Dade servirá como caso de teste para novos níveis de alerta que acionam um alerta de calor.

Anteriormente, o serviço meteorológico emitiu um alerta de calor quando o índice de calor atingiu 108°F. Agora, o serviço meteorológico local de Miami emitirá um alerta de calor se o índice for de 105°F por pelo menos algumas horas, disse o meteorologista do serviço meteorológico de Miami, Chris Fisher, ao Miami Herald antes que a estratégia fizesse seu primeiro teste com o alerta desta quarta-feira.

O objetivo é divulgar a conscientização para que as pessoas se protejam do calor extremo que leva a cerca de 34 mortes e centenas de internações todos os anos, segundo estimativas do município.



Quem corre maior risco?



Quem corre maior risco de doenças relacionadas ao calor: Idosos com 65 anos ou mais, crianças pequenas, pessoas com problemas crônicos de saúde ou doenças mentais, atletas que se exercitam ao ar livre, trabalhadores ao ar livre, pessoas que vivem desabrigadas ou com acesso limitado a ar condicionado, pessoas grávidas , e animais de estimação.



O que você deve fazer:



Mantenha a calma passando algum tempo em prédios com ar-condicionado.



Evite contato direto com o sol.



Reduza a atividade física e vá para áreas sombreadas.



Faça atividades ao ar livre nas horas mais frescas da manhã ou da noite. Umedecer a camisa ou enrolar um lenço ou lenço molhado em volta do pescoço ou da testa também pode ajudar.



Mantenha-se hidratado e beba bastante água ou bebidas com eletrólitos se estiver suando. Não espere sentir sede para beber mais. Use protetor solar, também, para proteger contra danos à pele.



Limite ou evite a desidratação de cafeína e álcool.

Nunca deixe bebês, crianças ou animais de estimação em um carro estacionado, mesmo que os vidros estejam abertos.