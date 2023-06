Duas praias de nudismo da Flórida estão entre as "melhores" do mundo

Se você é fã de ir à praia, duas praias de nudismo da Flórida foram recentemente nomeadas entre as “melhores” do mundo. Haulover Beach, em Miami, e Playalinda Beach, no Condado de Brevard.



A empresa de moda praia Pour Moi divulgou sua lista das 20 melhores praias para banho de sol nudista do mundo.



No topo da lista das melhores praias de nudismo está Haulover Beach, em Miami. Pour Moi disse que esta praia popular é um sucesso entre os moradores e turistas.



“Embora a praia receba pessoas de todas as esferas da vida, ela tem áreas de nudismo para quem procura um trecho de areia designado para se livrar do maiô. Com o clima quente da Flórida geralmente uma coisa certa para o sol, geralmente há vários banhistas desfrutando de alguns banhos de sol nus a qualquer momento ”, disse Pour Moi.

A empresa de moda praia deu à praia uma pontuação de 97 em 100.

Playalinda Beach, no Condado de Brevard, completou o top 20. Pour Moi disse que a praia “lindamente intocada” mostra a Flórida no seu melhor.

“Não é muito turístico, então não espere muitos restaurantes ou bares – apenas relaxe e aproveite a natureza acidentada de tudo isso”, disse a empresa de moda praia.

Pour Moi deu a Playalinda Beach uma pontuação de 50,7 em 100.

Aqui estão as 20 melhores praias de nudismo do mundo, de acordo com Pour Moi:

Haulover Beach, Miami

Praia de Tambaba, João Pessoa, Brasil

Praia Vermelha, Santorini, Grécia

Praia de Patara, Patara, Turquia

Playa De Los Muertos, Almeria, Espanha

Playa Zipolite, Oaxaca, México

Es Trenc, Maiorca, Espanha

Praia Do Abricó, Rio de Janeiro, Brasil

Banana Beach, Skiathos, Grécia

Paradise Beach, Mykonos, Grécia

Praia de Piscinas, Sardenha, Itália

Praia de Maspalomas, Gran Canaria, Espanha

Praia de Vecaki, Riga, Letônia

Praia de Porto Ferro, Sardenha, Itália

Wannsee, Berlim, Alemanha

Baker Beach, Califórnia

Playa de Ses Illetes, Formentera, Espanha

Halan's Point Beach, Ilhas de Toronto, Canadá

Rowy Beach, Polônia

Praia de Playalinda, Condado de Brevard.