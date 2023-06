Cidades despontam com o menor custo de vida na área de Orlando

O aluguel disparou na Flórida, os preços das casas dobraram e muitos estão pensando em deixar o estado em que cresceram para encontrar opções de vida mais acessíveis para suas famílias em outro lugar.

Desarraigar sua família pode ser caro, especialmente fora do estado. Embora o custo de vida no Sunshine State tenha aumentado drasticamente desde o início da pandemia, ainda existem algumas áreas a serem consideradas para se mudar que não deixarão seus bolsos vazios.



Um relatório da Niche, compilou os lugares com o menor custo de vida na área de Orlando.

Quais cidades em Orlando têm o menor custo de vida?



1. Zellwood



Esta cidade tem uma população de 2.609 pessoas e fica no Condado de Orange, a noroeste de Apopka. De acordo com a Niche, morar em Zellwood oferece aos residentes uma sensação de mistura rural suburbana e a maioria dos residentes possui suas próprias casas. Muitos aposentados vivem em Zellwood e os residentes tendem a ter opiniões políticas moderadas. As escolas públicas aqui estão acima da média.



2. Umatilla



Umatilla é um subúrbio no condado de Lake com uma população de 3.646 habitantes. De acordo com a Niche, morar em Umatilla oferece aos residentes uma sensação suburbana esparsa e a maioria dos residentes possui suas próprias casas. Muitos aposentados vivem em Umatilla e os residentes tendem a ser conservadores. As escolas públicas em Umatilla estão acima da média. A renda familiar média é de $ 59.141.



3. Airport North



Airport é um bairro de Orlando com uma população de 2.115 habitantes. De acordo com a Niche, a maioria dos moradores dessa área aluga suas casas. Muitas famílias e jovens profissionais vivem em Airport North e os residentes tendem a ser liberais. As escolas públicas nesta área são altamente avaliadas.

4. Yalaha



Este subúrbio com uma população de 1.546 é classificado como o 11º melhor lugar para criar uma família em Lake County. A maioria dos residentes possui suas próprias casas e os residentes tendem a ser conservadores. As escolas públicas aqui estão acima da média.

5. Silver Lake



Este subúrbio também está localizado em Lake County e tem uma população de 2.552. É classificado como o melhor lugar para se viver em Lake County. A maioria dos residentes aqui possui suas próprias casas. Também há muitos aposentados nessa área e conservadores. As escolas públicas estão acima da média.

6. Pershing



Pershing é um bairro de Orlando com 1.401 habitantes. A maioria dos residentes aqui possui suas casas, com muitos residentes sendo liberais. As escolas públicas aqui são avaliadas acima da média. A habitação aqui tem uma classificação C+, de acordo com a Niche.

7. Rio Grande Park



Rio Grande Park é um bairro de Orlando com uma população de 2.300 habitantes. É classificado como o 62º melhor bairro para se viver em Orlando. As escolas públicas aqui são avaliadas acima da média e mais residentes possuem suas casas do que alugam.

8. Campbell



Este subúrbio está localizado no condado de Osceola, com mais residentes que alugam do que possuem suas casas. A área tem um C para escolas públicas, moradia e por ser boa para famílias. A área tem um A para a diversidade.

9. Christmas



Este subúrbio de Orange County oferece aos residentes uma sensação de mistura rural suburbana, com a maioria dos residentes possuindo suas casas. A maioria dos residentes aqui é conservadora. As escolas públicas estão acima da média e a cidade tem uma população de 1.310. A cidade é classificada como A para habitação e boa para famílias.

10. Tangerine



Este subúrbio de Orlando tem uma população de 3.659 habitantes e é classificado como o 7º melhor subúrbio para comprar uma casa na área de Orlando. Há muitos restaurantes e bares aqui com muitos jovens profissionais e aposentados que moram aqui. A área é classificada como A para habitação, diversidade e boa para famílias.

Fonte: Fox35Orlando.