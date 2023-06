'Woke and Ready' - grupo de Palm Beach se posiciona contra proibição de livros

Uma nova coalizão no condado de Palm Beach anunciou seus esforços em um grupo chamado WAR, que significa 'Woke and Ready' (Acordado e Pronto) contra a proibição de alguns livros nas escolas da Flórida.

Sob a liderança do presidente do Black Caucus do Condado de Palm Beach, Richard Ryles, o grupo se uniu no que está chamando de ato de desobediência civil, contra a proibição de livros, o chamado "Stop Woke Act" e o que eles consideram um ataque à África História e educação americana.



“Nosso protesto é impedir a oportunidade ilimitada de remoção de livros”, disse Ryles. “Acreditamos que o Legislativo e essas leis legislam mentiras e educação desigual e foram escritas para centrar a branquitude sobre os negros e outros grupos marginalizados”.



Eles apresentaram uma lista de livros clássicos como "O Grande Gatsby", "Os Contos de Canterbury", Shakespeare e outros e disseram que todos esses livros deveriam ser removidos se outros fossem restritos.



"Eles podem nem mencionar a raça, mas mesmo a falta de qualquer personagem racial nessas obras mostra que há uma negligência com as crianças negras", disse Leah Gaines, da Coalition for Black Student Achievement, sobre os livros.

“A importância disso é mostrar o quão ridícula é a proibição de livros e que uma educação completa é necessária para todas as nossas crianças”, acrescentou Lynn Hubbard, da NAACP.



Esta é a segunda vez nesta semana que vimos um desafio de livro projetado para provar um ponto no Condado de Palm Beach.



O ativista local e rabino Barry Silver pediu ao Conselho Escolar do Condado de Palm Beach na quarta-feira, 14, para remover a Bíblia por conteúdo impróprio, citando a lei estadual.

"Não gostamos da proibição de livros e não gostamos da censura, e vamos desafiá-la a cada passo do caminho", disse Silver.

O Departamento de Educação da Flórida disse repetidamente: "Não há proibição de livros na Flórida". No entanto, o estado deu aos pais mais direitos para contestar o material de leitura escolar por meio de legislação recente, e isso pode levar à remoção de um livro se for considerado inadequado.



"Nossas escolas devem oferecer uma boa educação, não uma doutrinação política", disse o governador Ron DeSantis durante seu discurso sobre o estado do estado em março.

Mas este grupo disse que a rejeição da Flórida a um curso AP de Estudos Afro-Americanos, juntamente com as restrições à diversidade, equidade e inclusão no nível universitário, mostra que algo precisa mudar.

“O estado da Flórida recebeu um olho roxo como resultado da legislação da guerra cultural, e achamos que precisamos voltar aos tempos atuais e não a 1950”, disse Ryles.

Ele acrescentou que o objetivo final aqui não é proibir mais livros, mas fazer uma declaração. Ele espera ver um esforço estadual para alcançar os legisladores estaduais antes da sessão legislativa do ano que vem.



Fonte: WPTV.

