Voos são interrompidos nos aeroportos de Fort Lauderdale e Miami; tornado atinge Miramar (FL)

A Administração Federal de Aviação emitiu outra parada terrestre para voos de vários aeroportos da Flórida na manhã de terça-feira, incluindo o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood e o Aeroporto Internacional de Miami, enquanto o clima severo continua no sul da Flórida.



A parada em solo ocorre depois que as tempestades colocaram todos os voos de entrada com destino aos aeroportos de Fort Lauderdale e Miami em espera por horas na noite de segunda-feira, 19, de acordo com um comunicado da Administração Federal de Aviação. As paradas terrestres ocorreram em ambos os aeroportos até as 21h.



As tempestades são prováveis nesta terça-feira, dizem os meteorologistas, principalmente após as 17h, com 60% de chance de chuva. As condições meteorológicas extremas continuam ao longo da semana, de acordo com o NWS, e os condados de Escambia, Santa Rosa e Okaloosa estão sob um alerta de alta correnteza. Na noite de segunda-feira, tempestades trouxeram uma onda de raios em grande parte da Flórida.



No final da manhã de segunda-feira, um tornado se formou a leste de Destin, perto de Sandestin e Miramar Beach. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia em Mobile, Alabama, o tornado foi produzido por uma tempestade de supercélulas travada em um limite de superfície. Nenhum dano foi relatado pelas autoridades locais até o momento.



Tempestades intensas estão previstas no sul da Flórida até o final da semana, aumentando na sexta-feira, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.



A área metropolitana da costa leste está particularmente vulnerável esta semana. “As tempestades ficam presas entre a brisa do mar e o campo de vento geral que geralmente vem do oeste. Então eles ficam presos ao longo do metrô da costa leste”, disse Luke Culver, meteorologista. Essa fixação, juntamente com superfícies duras, pode intensificar o potencial de inundação.



Fonte: Sun Sentinel e Pensacola News Journal.