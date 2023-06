Gomas de melatonina, THC e CBD levam a aumento de overdoses na Flórida

Cada vez mais pessoas, incluindo crianças, estão consumindo gomas de melatonina, THC (tetra-hidrocarbinol) e CBD (canabidiol), e tendo overdoses, relatam autoridades de saúde da Flórida.



Em todo o país, as crianças estão confundindo gomas de maconha com balas e comendo demais. Por causa da potência contida em algumas gomas de THC, uma criança pequena que as ingere pode ter uma overdose quíntupla, dizem os pediatras.



Os Centros de Controle de Envenenamento da Flórida estão recebendo uma escalada de ligações de pessoas que ficaram gravemente doentes devido a overdoses por gomas de melatonina, THC e CBD. As visitas ao departamento de emergência na Flórida também estão aumentando. As reações incluem náuseas, vômitos, letargia extrema, tremores, confusão e até dificuldade para respirar.



O aumento de overdoses de gomas é desencadeado pela disponibilidade, novos hábitos formados durante a pandemia e questões de dosagem inconsistente.



Gomas são fáceis de obter e cada vez mais populares. Na Flórida, as gomas de melatonina são vendidas em mercearias, drogarias e lojas de vitaminas, enquanto as gomas de CBD estão disponíveis em lojas de conveniência e tabacarias e os produtos de THC são vendidos em dispensários (com recomendação médica).



No entanto, a indústria de suplementos, que inclui a melatonina, não é estritamente regulamentada; portanto, a dosagem no rótulo pode não ser consistente com o que está na garrafa ou na sacola.



Embora muitas gomas de vitamina e melatonina possam ter efeitos nocivos em crianças em casos raros, esses sintomas são geralmente leves em comparação com os sérios efeitos sistêmicos observados nos pronto-socorros com THC em crianças, disse Wendy Blair Stephan, coordenadora de educação em saúde do Florida Poison Information Center.



“Em 2023, estamos vendo um aumento de 12% nos casos de crianças de 0 a 5 anos e de 30% na faixa etária de 6 a 12 anos em relação ao ano passado”, disse ela. “Isso sugere que pais e avós ainda não perceberam que esses produtos representam um perigo muito atraente”.



Overdoses de melatonina aumentaram



Um estudo de 2023 no Journal of the American Medical Association analisou 25 marcas de gomas de melatonina sem receita e descobriu que 88% tinham uma dosagem inconsistente com a rotulagem. Alguns eram mais baixos e alguns eram até 3 vezes e meia maiores do que a dose rotulada.



Isso deve dar uma pausa aos moradores da Flórida, especialmente com o uso crescente de melatonina desencadeado pelo estresse e ansiedade que perturbam o sono durante a pandemia. A Fundação do Sono descobriu que um número crescente de pais está dando melatonina às crianças para ajudá-las a adormecer, sem saber dos riscos.



Até agora, em 2023, os Centros de Controle de Intoxicações da Flórida rastrearam 996 ligações sobre doenças relacionadas à melatonina, sendo 75% delas para crianças de 5 anos ou menos. Isso representa um ligeiro aumento nos casos pediátricos (2,6%) em relação ao ano anterior, disse Wendy Blair Stephan, coordenadora de educação em saúde do Florida Poison Information Center. Stephan disse que os Centros de Controle de Intoxicações da Flórida também registraram outros 47 casos de exposição à “melatonina combinada com outras substâncias”.

Nacionalmente, um estudo divulgado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças descobriu que, nos últimos 10 anos, mais de 4.000 crianças foram hospitalizadas por overdose de melatonina; cinco crianças precisaram de ventilação e duas morreram.



Gomas de maconha são as mais perigosas



Tão populares e ainda mais problemáticas são as gomas com canabidiol (CBD) e tetraidrocanabinol (THC), que são formulações comestíveis de cânhamo e maconha.

As ligações para os Centros de Controle de Intoxicações da Flórida sobre formulações comestíveis de maconha (contendo THC) da Flórida aumentaram consistentemente ano após ano desde 2018, à medida que a disponibilidade aumenta. Até agora neste ano, os Centros de Controle de Intoxicações da Flórida receberam 226 ligações sobre exposições a essas formulações comestíveis de maconha, com 36% ocorrendo em crianças de 5 anos ou menos.



Para os adultos, os comestíveis podem levar até duas horas para fazer efeito, então um erro comum é alguém ficar impaciente para que o barato comece e pegue mais, então exagere. Os sintomas de overdose incluem taquicardia, dificuldade para respirar e delírio. Para algumas pessoas, os ingredientes gomosos podem interagir com outros medicamentos. “Todo mundo reage de maneira diferente”, disse o médico do pronto-socorro do West Boca Hospital, Charles Jeanpierre. “As pessoas geralmente não morrem de muita maconha, mas podem ficar muito doentes e exigir cuidados hospitalares”.



Fonte: Sun Sentinel.