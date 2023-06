Espanhol Joan Garriga ministra workshop no Sul da Flórida

O renomado escritor e psicólogo espanhol Joan Garriga, referência mundial em terapia Gestalt e Constelação Familiar, estará em Sunny Isles Beach, no Sul da Flórida, nos dias 29 e 30 de julho, para o workshop "Dizer Sim à Vida: Ganhar Força e Abandonar o Sofrimento".

Organizado pelo Instituto Sintonia em parceria com o médico homeopata e constelador familiar brasileiro Andrei Moreira, o evento será ministrado em espanhol com tradução para português. Esta é a primeira vez que Garriga se apresenta nos Estados Unidos.

No workshop, Joan Garriga vai trabalhar diversos temas da Constelação Familiar Sistêmica, incluindo exercícios e visualizações criativas, além de experiências vivenciais com o público.

Para participar, não é necessário nenhum pré-requisito de formação na área. O encontro se destina tanto à pessoas que desejam experienciar movimentos de assentimento, reconciliação e conexão com pais, filhos, cônjuges e outros membros da família, bem como aqueles que queiram se aprofundar em conhecimentos e práticas de princípios sistêmicos com uma das maiores autoridades do assunto. Ao final, os participantes receberão um certificado de conclusão do workshop.

A Constelação Familiar é uma abordagem da Psicoterapia Sistêmica Fenomenológica desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger (1925-2019), projetada para ajudar a descobrir dinâmicas ocultas nas relações familiares ou pessoais, aplicada inclusive em demandas judiciais na busca da solução consensual de conflitos.

Sobre Joan Garriga

Nascido em 1957, em Bellpuig, na Espanha, Joan Garriga é psicólogo humanista e terapeuta Gestalt; sócio-fundador do Instituto Gestalt de Barcelona, formado em Programação Neurolinguística (PNL), Abordagem Ericksoniana e Métodos Cênicos e Corporais, além de especialista em Eneagrama e Terapia Integrativa. Foi ele quem levou e apresentou Bert Hellinger, o criador das Constelações Familiares, à Espanha. Garriga realiza workshops e treinamentos em Constelações Familiares em diversos países.