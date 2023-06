Beyoncé, Madonna, Alicia Keys, Sting: confira os shows de verão no sul da Flórida

O verão de 2023 promete ser um recorde para o mercado de shows no sul da Flórida. Beyoncé, Madonna, Sting e outros artistas estão confirmados. Confira a programação de junho a setembro.

Halsey With String Ensemble, 24 de junho, Hard Rock Live, Hollywood

A artista consciente de causas, que quebra fronteiras e que tem sua própria linha de maquiagem e cujos shows de verão beneficiam a comunidade LGBTQ . MYHRL.com

Alicia Keys, 28 de junho, FLA Live Arena, Sunrise

A Alicia Keys World Tour promete um setlist totalmente novo e uma experiência de concerto completamente reimaginada, caracterizada nos superlativos de Keys como "uma celebração da liberdade e autolibertação!" flalivearena.com

Lady A, 1º de julho, Broward Center, Fort Lauderdale

Este trio de country-pop-rock toca todas as bases, recentemente atingindo-o com o single de 2009, "Need You Now.

Beyoncé, 18 de agosto, Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Os quatro Grammys este ano fizeram de Beyoncé a artista mais premiada com o Grammy da história. A Renaissance World Tour é sua primeira turnê solo em sete anos cuja abertura foi em Estocolmo no mês passado. hardrockstadium.com

Lionel Richie e Earth, Wind & Fire, 25 de agosto, FLA Live Arena, Sunrise

Lionel Richie compartilha o amor com seus fãs. Logo após uma turnê solo pela Europa, o homem da Renascença do R&B se une aos mestres do funk elementar EW&F e volta para casa para a turnê Sing a Song All Night Long. flalivearena.com

Madonna, 9 a 10 de setembro, Kaseya Center, Miami

Com mais de 80 datas em arenas na América do Norte e Europa, a Celebration Tour apresenta os destaques de uma carreira de quatro décadas e um catálogo que é o mais vendido de qualquer artista feminina de todos os tempos. kaseyacenter.com