Linguistas identificam novo dialeto que mistura inglês e espanhol em Miami; origem veio com cubanos

O sul da Flórida agora abriga um novo dialeto inglês. Iniciado em Miami, a mistura do inglês e o espanhol é "uma das mais importantes convergências linguísticas" nas Américas, segundo linguistas.

Os falantes bilíngues de espanhol e inglês constituem a maioria da população do Condado de Miami-Dade. O novo dialeto emergente evoluiu de uma combinação de espanhol e inglês no sul da Flórida ao longo de 60 anos, após o fim da Revolução Cubana em 1959, quando centenas de milhares de cubanos migraram para Miami, segundo os linguistas Kristen D'Allessandro Merii e Phillip M. Carter, que publicaram uma pesquisa em abril identificando oficialmente o novo dialeto.

Essa evolução demográfica levou à tradução literal de palavras do espanhol para o inglês, o que, por sua vez, levou a padrões linguísticos novos e únicos.

O professor de linguística da FIU e principal autor do estudo, Phillip Carter, diz que o desenvolvimento do diálogo é resultado da introdução de expressões em espanhol para o inglês por meio de tradução direta, resultando em frases como "We got down from the car and went inside" (Descemos do carro e entramos), "I made the line to pay for groceries" (Eu fiz a fila para pagar as compras) ou "He made a party to celebrate his son's birthday" (Fez uma festa para comemorar o aniversário do filho).

A pesquisa buscou documentar um tipo de empréstimo de palavras que os linguistas chamam de "calques" no inglês falado no sul da Flórida. No estudo, os pesquisadores identificaram três tipos de calques sendo adotados: calques lexicais literais (traduções diretas, palavra por palavra), calques semânticos (traduções emprestadas de significado) e calques fonéticos (tradução de certos sons).

Palavras emprestadas

Palavras emprestadas prevalecem entre muitos idiomas, explica o professor. Muitas das palavras que os falantes de inglês usam hoje são calques emprestados de idiomas de todo o mundo. Carter usa as palavras "pijama", "gazela" e "tsunami" para ilustrar seu argumento, dizendo que essas palavras se originaram do hindi, do árabe e do japonês, respectivamente.

Este dialeto emergente no sul da Flórida evoluiu de forma semelhante. Carter diz que quando os cubanos chegaram a Miami, eles costumavam alternar entre falar inglês e espanhol, dependendo de com quem estavam falando, aprendendo lentamente quando não havia problema em misturar os dois.

A ideia é semelhante ao surgimento do "spanglish", que também mistura o inglês com o espanhol. No entanto, neste caso, à medida que mais falantes de espanhol começaram a aprender inglês, eles frequentemente traduziam diretamente uma frase em espanhol para o inglês, resultando nas frases mencionadas acima que os falantes nativos de inglês podem achar estranhos.

Por exemplo, a frase "desça do carro ("to get down)" é baseada na frase espanhola "bajar del carro", de acordo com Carter. A palavra "bajar" significa "descer", o que levou os moradores do sul da Flórida a adotar a frase "descer do carro" em vez de "sair do carro (get out of the car)".