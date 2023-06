Jogador brasileiro morre após carro invadir sua casa em Lakeland (FL)

O jogador de futebol brasileiro Yuri Vasconcelos morreu aos 24 anos após um carro invadir a casa onde ele morava em Lakeland, no condado de Polk, região de Tampa. A notícia foi divulgada pelos time onde ele atuava, o Lakeland United FC e o Faulkner Men’s Soccer, na terça-feira, 20.



Segundo a emissora WFLA-TV, de Tampa, Yuri, natural de Tanque d'Arca, no Agreste de Alagoas, estava em sua casa em Lakeland quando, na tarde de segunda-feira, 19, um carro invadiu sua casa. O Departamento de Polícia de Lakeland disse que os policiais responderam a um chamado em North Crystal Lake Drive por volta das 4:12pm, e a equipe de socorristas prestaram os primeiros socorros, mas Yuri morreu no local.

O motorista, que não teve sua identidade divulgada, teria desrespeitado a placa de 'pare' e, ao perder o controle, invadiu a casa do jogador brasileiro. Tanto o motorista como os outros dois ocupantes do veículo não se feriram.



"Lamentamos a perda do aluno-atleta do Lakeland United FC e Faulkner Men’s Soccer, Yuri dos Santos Vasconcelos, aos 24 anos. Yuri incorporou e simbolizou tudo o que nos esforçamos para ser como clube; ele era amoroso, atencioso, corajoso e compassivo. Ele era altruísta a ponto de viver uma vida totalmente dedicada à família, amigos e companheiros de equipe. Ele era um líder em sua essência e tinha um otimismo que só pode ser percebido naqueles que já evoluíram além desta vida", dizia a publicação do Lakeland United FC, feita nesta terça-feira (20).

"Yuri cumpriu seu propósito através de suas ações cotidianas e será sempre lembrado por seu sorriso contagiante e sua fome de viver e realizar não apenas seus sonhos, mas aqueles que ele tanto amava e cuidava. Seu legado viverá e sua alma continuará, brilhando mais do que nunca em um plano de existência diferente que ele gostava de chamar de lar", ainda dizia o post feito no Instagram oficial do time.

O Lakeland, inclusive, abriu uma vaquinha online no GoFundMe para arrecadar fundos para custear o translado do corpo do jogador dos EUA para o Brasil.