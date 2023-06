Karina Ale, CEO da Angels Distributor, compartilha sua história de sucesso no mercado da beleza

Karina Ale, empresária e empreendedora de sucesso, transformou sua paixão na área de beleza em um negócio que a transformou em CEO da Angels Distributor, a primeira distribuidora autorizada dos produtos Truss nos Estados Unidos.

Sua jornada de 9 anos no ramo da beleza começou em São Paulo, onde ela trabalhava como comissária de bordo com a companhia aérea TAM. Karina não imaginava, que após 22 anos trabalhando como comissária, seria convidada pela dona da empresa Truss para trabalhar com ela nos Estados Unidos. Enquanto a base da empresa foi aberta em Boca Raton, Karina veio para Orlando para coordenar o centro de distribuição dos produtos na região. A princípio foi um desafio, mas ela diz estar orgulhosa com os resultados ao longo dos anos.

Ao perguntar o que torna a Angels Distributor única no mercado de distribuição de produtos para cabelos, Karina respondeu que o diferencial é o cuidado com o cliente. "Como brasileiros, temos que ter um diferencial. As outras marcas têm tudo igual: distribui, vende. A gente não, nós cuidamos do cliente, dando uma assessoria personalizada."

A empresária completou dizendo que ama o que faz, e quando se faz as coisas com amor, tudo dá certo.

O amor e dedicação deram excelentes resultados, e agora Karina quer dar saltos mais altos, expandindo seus negócios no mercado de cuidados faciais com o lançamento do produto Sérum Booster da Perfect Skin. O produto é composto por 10 propriedades, vindas diretamente da Amazônia. O sérum ajuda a tratar em especial o melasma, uma condição na pele que se manifesta através de manchas escuras, mais comuns no rosto, e que Karina notou em sua própria pele. Ela decidiu experimentar o produto, e comprovou os resultados em apenas 20 dias.

"Tudo que eu trago para an Angels (Distributor), primeiro eu faço o teste em mim. Se for bom pra mim, a gente vende" — disse a empreendedora.

A motivação por trás do lançamento da nova marca de produtos de cuidados faciais e do produto Sérum Booster da Perfect Skin foi uma resposta a demanda crescente por produtos inovadores e eficazes. Karina viu a oportunidade de expandir o portfólio e oferecer aos clientes produtos de qualidade, tanto na área de cuidados dos cabelos quanto com a pele.

Hoje, Angels Distributor conta com 14 empregados, e é a responsável pela distribuição dos produtos Truss na região da Flórida Central e Perfect Skin para todo os Estados Unidos. Karina também está trabalhando com seus vendedores em um plano de carreira que promete expandir ainda mais suas atividades, e busca contratar mais representantes. Leia mais no gazetanews.com