Flórida tem a terceira maior dívida federal de empréstimos estudantis nos Estados Unidos

Mais de 2,71 milhões de residentes da Flórida têm dívidas pendentes com empréstimos estudantis federais, o terceiro maior de qualquer estado depois da Califórnia (4,01 milhões) e Texas (3,8 milhões). O U.S. Department of Education anunciou, na terça-feira, 20, que os pagamentos referentes a empréstimos estudantis vencerão a partir de outubro.

A pausa, que já foi estendida oito vezes, não deve contar com outro adiamento, depois de uma lei recente aprovada pelo Congresso dificultar mudanças na data de expiração da medida.

Em todo o país, cerca de 40 milhões de americanos têm dívidas referentes à educação. A conta mensal média é de aproximadamente $ 350. Os juros dos empréstimos começarão a acumular novamente em 1º de setembro e os primeiros pagamentos em mais de três anos vencerão em outubro, de acordo com um porta-voz do Departamento de Educação.

De acordo com o plano de alívio de empréstimos estudantis de Biden, estabelecido sob ordem executiva, $ 20.000 em dívidas para mutuários que também usaram um Pell Grant para pagar as mensalidades seriam anulados e $ 10.000 em dívidas seriam anulados para a maioria dos outros mutuários com renda inferior a $ 125.000, ou $ 250.000 para casais.

Estima-se que cerca de 40 milhões de americanos sejam elegíveis para o programa e cerca de 20 milhões veriam suas dívidas completamente canceladas. Os pagamentos de empréstimos estudantis federais foram interrompidos pelo então presidente Trump durante a pandemia de COVID e as taxas de juros foram fixadas em zero por cento, e Biden estendeu isso até este verão.

No ano letivo de 2019-2020, cerca de metade de todos os alunos da Flórida se formaram com dívidas de empréstimos estudantis.

Dívida estudantil da Flórida ultrapassa US$ 100 bi

De acordo com o site de Auxílio Estudantil Federal do Departamento de Educação dos EUA, em 31 de dezembro de 2022, o saldo total da dívida federal do empréstimo estudantil na Flórida era de $ 105,1 bilhões, incluindo saldos pendentes de principal e juros. Isso inclui Empréstimos Diretos, Empréstimos Federais para Educação Familiar (FFEL) e Empréstimos Perkins, mas não inclui dívidas de empréstimos privados.

Isso faz da Flórida o estado com o terceiro maior valor da dívida federal de empréstimos estudantis, atrás da Califórnia (US$ 148,6 bilhões) e do Texas (US$ 126 bilhões).

