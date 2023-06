Flórida ocupa o quarto lugar em população nascida no exterior

A Flórida ocupa o quarto lugar em termos de maior porcentagem de população nascida no exterior, ficando atrás da Califórnia, Nova Jersey e Nova York. Os imigrantes representam pouco mais de 21% de sua população total, de acordo com o Migration Policy Institute.

A população da Flórida em 2023 é estimada em 22,25 milhões e é o terceiro estado mais populoso nos EUA. A população aumentou em 706.597 pessoas desde o último censo de 2020.

Em 2021, havia 4.608.653 imigrantes nascidos no exterior vivendo na Flórida, o que representa 21,2% de sua população total. Entre 2000 e 2021, sua população imigrante cresceu 72,6%, um aumento de 12% de 1990 a 2021.

Brasileiros

Segundo o Itamaraty, há mais de 1 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos, sendo que 300 mil deles estão na Flórida. As principais concentrações de brasileiros estão, em ordem descrescente, na Flórida, Massachusetts, Nova York, Califórnia, Nova Jersey, Connecticut e Geórgia.

Pouco menos de 60% dos imigrantes nascidos no exterior são identificados como uma só raça, enquanto o restante é identificado como duas ou mais raças.

A esmagadora maioria da população migrante da Flórida (75,6%) é da América Latina, que inclui América do Sul, América Central, México e Caribe. Os imigrantes asiáticos representam 10,8%, os imigrantes europeus 9,8%, enquanto África (1,6%), Oceania (0,2%) e América do Norte (2,1%), que inclui Canadá, Groenlândia e Bermudas, compõem o restante.

Em um estudo de 2020 do Center for Migration Studies, o instituto descobriu que os imigrantes representam cerca de 28% dos trabalhadores essenciais da Flórida e 26% de sua força de trabalho total, dando crédito às preocupações dos republicanos de que um êxodo em massa poderia deixar o estado em uma situação precária.

E o estado continuará crescendo demograficamente. A Flórida terá cerca de 5 milhões de novos residentes em 2030, segundo projeção da Florida Chamber Foundation.

De acordo com os cálculos, cerca de 1 em cada 4 floridianos terá 65 anos ou mais, os brancos não étnicos se tornarão uma minoria em 2030, e quase 1 em cada 5 floridianos nascerá no exterior.

Imigrantes indocumentados

O MIP estima que existam cerca de 772.000 imigrantes que entraram ilegalmente vivendo na Flórida. A maioria desses imigrantes vem do México, América Central e América do Sul. Mexicanos somam 19% ou 148 mil, venezuelanos 13% ou 102 mil, guatemaltecos 10% ou 74 mil, hondurenhos 9% ou 73 mil, colombianos 7% ou 55 mil.

Projeção para 2030

A Florida Chamber Foundation fez um relatório intitulado "Florida: 2030", onde projeta os desafios em nível estadual como habitação e meio ambiente e o perfil da população daqui a 7 anos.

Algumas mudanças apontadas são:

• A população continuará a crescer; A Flórida terá cerca de 5 milhões de novos residentes.

• Cerca de 1 em cada 4 moradores da Flórida terá 65 anos ou mais.

• Os brancos não étnicos se tornarão uma minoria até 2030, e quase 1 em cada 5 floridianos nascerá no exterior.

• As pessoas vão lotar as cidades. As áreas rurais representarão 86% da área terrestre da Flórida, mas apenas 10% de sua população.

• A geração do milênio assumirá o papel de faixa etária dominante, mas lidará com grandes quantidades de dívidas de empréstimos estudantis (ultrapassando as dívidas de cartão de crédito e de financiamento de automóveis).

Desafios

O desafio mais crítico identificado por moradores é a "moradia acessível". O problema é que a Flórida há muito tem um fluxo de receita identificado para lidar com moradias acessíveis, mas o Legislativo continua a varrer grande parte do dinheiro para o fundo geral, diz o relatório.

Também citado como desafio, ter uma força de trabalho bem treinada e crescente fará da Flórida um estado promissor. Caso contrário, "Nós lutaríamos para ganhar uma posição em indústrias emergentes e nossa economia perderia as oportunidades da próxima geração...", de acordo com o relatório da Chamber Foundation.

Confira a matéria completa no gazetanews.com

1/2

A maioria da população imigrante da Flórida (75,6%) é da América Latina, que inclui América do Sul, América Central, México e Caribe; população geral é de 22,25 milhões. - Visit Tampa. Anterior Próximo

Com receio da nova lei, imigrantes deixam o estado

A nova lei de imigração da Flórida, que entrará em vigor em 1º de julho, deixou os trabalhadores indocumentados preocupados - e com medo. Eles temem perder seus empregos. Eles temem ser forçados a deixar o estado. E eles temem não ter escolha a não ser voltar para seus países de origem, deixando para trás suas vidas em South Dade, onde alguns estão há décadas. "Estamos preocupados e não temos certeza se no futuro teremos trabalho", disse Sara Perez ao Miami Herald sobre a nova lei, que ela acredita ter como alvo trabalhadores indocumentados como ela. "Não estamos fazendo nada de ruim e não estamos fazendo nada de errado."

Partes da lei aprovada recentemente entrarão em vigor em 1º de julho, com outras partes começando no próximo ano. Mas o medo de seus efeitos já afetou comunidades de trabalhadores indocumentados em todo o estado. Alguns brasileiros disseram que vão se mudar para estados com leis mais brandas para os imigrantes. A lei, que proíbe empresas com mais de 25 funcionários de contratar trabalhadores indocumentados, tem provocado ansiedade na comunidade imigrante.