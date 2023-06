Quatro cidades da FL estão entre as melhores "pet friendly" dos EUA

Com quatro cidades classificadas entre as 20 primeiras, a Flórida listou mais do que qualquer outro estado entre as que aceitam animais de estimação nos Estados Unidos. Pesquisadores do Roommates.com analisaram quais cidades têm as maiores porcentagens de pessoas dispostas a morar com um colega de quarto que tem um animal de estimação.

São Petersburgo (3º)

São Petersburgo ficou em primeiro lugar, com 52% das pessoas dispostas a dividir um espaço com o dono de um animal de estimação. A cidade também tem muitos parques para cães, incluindo o Love My Dog Resort & Waterpark, onde você pode levar seu cão para uma estadia. O resort oferece hospedagem, creche para cães e um parque aquático só para cães. A cidade também tem várias reservas naturais para quem quer fazer caminhadas com seu animal de estimação.

Jacksonville (4º)

Jacksonville, ficando em 4º lugar com 51% das pessoas felizes em compartilhar sua casa com um animal de estimação, tem muitos parques naturais, proporcionando vários locais serenos e arborizados para levar seu animal de estimação. No Julington Creek Animal Walk, seus cães podem correr em um parque para cães de nove acres sem coleira.

Fort Lauderdale (14º)

Fort Lauderdale está localizada na costa sudeste da Flórida, portanto, há muitos locais costeiros para o seu animal de estimação dar um mergulho. SUP PUP Paddleboard Tour oferece remo que aceita animais de estimação nos Canais de Las Olas, dando um novo significado ao termo "remar com cachorros". Você também pode reservar um passeio de barco elétrico com seu animal de estimação no New River através da Intimate Waterway Tours. A cidade possui 42% de pessoas dispostas a viver com um animal de estimação.

Tampa (18º)

Tampa oferece muitas atrações que aceitam animais de estimação na costa do Golfo do México. Por exemplo, seu cachorro pode nadar na Dog Beach em Davis Islands. Você também pode levar seu animal de estimação ao Pups Pub, que possui um parque interno e externo para cães sem coleira, além de um bar de bebidas completo (para os humanos). 38% das pessoas em Tampa estão dispostas a hospedar um animal de estimação.

