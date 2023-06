Azul inaugura voo de Belo Horizonte (MG) a Fort Lauderdale (FL)

A Azul inaugurou nesta sexta-feira, 23, uma nova rota que conecta Belo Horizonte com Fort Lauderdale, no sul Flórida, informou a companhia aérea em comunicado. A companhia já oferece dois voos diários para os aeroportos de Orlando.

Serão três voos semanais, às terças, sextas-feiras e domingos, partindo do BH Airport às 12h30 e com chegada prevista em Fort Lauderdale às 20h. No sentido inverso, os voos acontecerão às segundas, quintas-feiras e sábados, saindo de Fort Lauderdale às 20h, com pouso previsto em Belo Horizonte às 05h30.



Segundo o diretor de operações do BH Airport, Herlichy Bastos, a retomada da rota direta para os EUA era um desejo antigo dos mineiros. Fort Lauderdale fica ao norte de Miami. A Flórida é um dos principais destinos dos brasileiros nos Estados Unidos.



Atualmente, a Azul opera 16 voos diretos que conectam Fort Lauderdale a Recife, Manaus, Viracopos, Belém e Belo Horizonte, além de 12 voos de Orlando para Campinas.



Mais destinos internacionais



A Azul tem também dois voos diários regulares para Lisboa, todos com partidas de Viracopos, em Campinas.



Além disso, há voos diretos para Montevidéu, Punta Del Este e Curaçao, com partida de Confins, em Belo Horizonte. Recentemente, a companhia inaugurou um novo destino para Paris, ampliando seu portfólio de destinos internacionais.