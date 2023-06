Acidente fatal fecha Porto de Miami e afeta 16 mil pessoas em viagens de cruzeiros

Um homem morreu no início do domingo, 25, depois que um barco de 30 pés atingiu uma balsa perto de Miami. O acidente afetou cerca de 16 mil pessoas que ficaram presas em navios de cruzeiros e iam desembarcar no Porto de Miami.



Além da vítima fatal, um outro homem foi hospitalizado em estado grave depois que o barco atingiu o Fisher Island Ferry por volta das 3h40 da madrugada, horário local.



Equipes de resgate e a Guarda Costeira dos EUA fizeram o resgate. O barco de 30 pés afundou após colidir com o Fisher Island Ferry. O homem que sobreviveu foi retirado da água por trabalhadores da balsa e contou a eles sobre seu amigo desaparecido antes de ser levado a um hospital. O corpo do amigo foi encontrado.



O acidente aconteceu perto de Dodge Island, que possui uma fileira de terminais de navios de cruzeiro. O Porto de Miami ficou cerca de 11 horas fechado em decorrência do acidente e reabriu para o tráfego de navios de cruzeiro na tarde de domingo, 25.



Ao todo, o acidente atrasou os planos de embarque e desembarque de cerca de 33 mil pessoas, incluindo cerca de 16 mil passageiros que ficaram presos no mar em três navios de cruzeiro (Seascape, Carnival Celebration e NCL) que planejavam atracar no porto por volta das 8 am do domingo. Segundo as autoridades, domingo é normalmente o dia mais movimentado para os navios de cruzeiro em PortMiami.

Os atrasos provocaram uma onda de voos perdidos no Aeroporto Internacional de Miami. Segundo o seu porta-voz, Greg Chin, o aeroporto notificou as companhias aéreas sobre a situação em PortMiami e que todas as taxas de remarcação seriam dispensadas para passageiros dos cruzeiros afetados.



Fonte: Miami Herald e NBC News.