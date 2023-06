Brasil tem 4 e EUA 6 dos melhores parques de diversões do mundo em 2023

O Brasil tem 4 e os Estados Unidos têm 6 dos melhores parques de diversões ou aquáticos do mundo, de acordo com o ranking "Melhores Parques de Diversões e Aquáticos", da premiação "Travelers' Choice", do site de viagens TripAdvisor.

Os parques brasileiros que mais agradaram os turistas e figuram entre os 25 melhores são Beto Carrero World (2°), em Santa Catarina; Beach Park (3°), no Ceará; Parque Terra Mágica Florybal (13°), no Rio Grande do Sul; e Hot Park (18°), em Goiás.



No geral os parques brasileiros ficaram melhor classificados do que os do EUA. O parque da Disney mais bem ranqueado é o Walt Disney Studios Park, em Marne-la-Vallee, na França, que aparece como 19º.



Nos Estados Unidos, os parques classificados são, em ordem crescente:



14° Silver Dollar City - Missouri

15° Dollywood - Tennessee

16° Universal's Islands of Adventure - Flórida

17° Fun Spot America - Flórida

23º Magic Kingdom - Flórida

24° Legoland California - Califórnia



A plataforma diz que a lista se baseia "na qualidade e na quantidade de avaliações e pontuações dos viajantes publicadas no Tripadvisor em um período de 12 meses, bem como em um processo editorial adicional".

Confira os ranking de 2023:

1° Siam Park - Tenerife, Espanha

O melhor parque aquático do mundo é o Siam Park, em Tenerife, na Espanha, que já tinha sido o número 1 no ranking de 2022. Nele, os aventureiros irão encontrar desde rios sinuosos a tobogã em queda livre, tudo com uma arquitetura tailandesa.

2° Beto Carrero World - Santa Catarina, Brasil

Com cinema 3D, apresentações teatrais e brinquedos radicais, o Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, fica com o segundo lugar do ranking.

O parque também foi reconhecido como o mais visitado da América Latina, com mais de 2,3 milhões de clientes e o único a superar os números de visitação pré-pandemia, aponta relatório da Themed Entertainment Association (TEA).

3° Beach Park - Ceará, Brasil

O maior parque aquático do Brasil, o Beach Park, em Aquiraz, no Ceará, tem piscinas, saunas, caminhadas ecológicas, corredeiras artificiais e, para os mais radicais, um toboágua com altura de 14 andares.

4° Ferrari World Abu Dhabi - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

O Ferrari World Abu Dhabi é o primeiro parque temático da marca Ferrari e conta com a montanha-russa mais rápida do mundo. Além dos brinquedos, o parque também oferece eventos de corrida e lojas da marca.

5° Waterbom Bali - Kuta, Indonésia

O parque Waterbom Bali, em Kuta, na Indonésia, possui toboáguas que ocupam os 3,8 hectares em um ambiente paisagístico.

6° Puy du Fou - Les Epesses, França

O Puy du Fou, em Les Epesses, na França, oferece uma diversidade de shows temáticos, ambientados em séculos passados. Há ainda a possibilidade de se hospedar em um dos quatro hotéis originais do parque.

7° Futuroscope - Chasseneuil-du-Poitou, França

O parque francês Futuroscope conta com 25 experiências originais para os visitantes, incluindo filmes em formato gigante, atrações cheias de emoção, passeios 3D com efeitos 4D, jogos, shows ao vivo, atividades aéreas, entre outros.

8° Blackpool Pleasure Beach - Blackpool, Reino Unido

O Blackpool Pleasure Beach é o parque temático mais visitado do Reino Unido, com mais de 6 milhões de clientes anualmente. Ele oferece aos seus visitantes brinquedos radicais, shows diversos, como patinação no gelo e de hipnose.

9° Yas Waterworld Yas Island - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

O parque aquático Yas Waterworld Yas Island, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, tem mais de 40 passeios, slides e atrações para divertir seus visitantes.

10° The Milky Way Adventure Park - Clovelly, Reino Unido

O The Milky Way Adventure Park, em Clovelly, no Reino Unido, conta com montanha-russa, tobogã, labirinto, um curso de salto interativo e outras aventuras.

11° Aquafollie - Caorle, Itália

Localizado na Itália, o Aquafollie proporciona aos visitantes espaços verdes em uma área de 20 mil metros quadrados, com piscinas, toboáguas, áreas de relaxamento, bronzeado e piqueniques, além de uma piscina rasa para quem está aprendendo a nadar.

12° Alton Towers Resort - Alton, Reino Unido

O Alton Towers Resort é o maior parque temático da Inglaterra, com diversas montanhas-russas, como a X-Sector.

13° Parque Terra Mágica Florybal - Rio Grande do Sul, Brasil

O terceiro parque brasileiro na lista, o Terra Mágica Florybal, no Rio Grande Sul, conta com cinema 7D, playground e áreas para exploração com dinossauros.

14° Silver Dollar City - Missouri, Estados Unidos

O parque norte-americano Silver Dollar City é a principal atração para turistas da cidade de Branson, em Missouri. Ele apresenta seis festivais mundiais, 30 passeios e atrações, 40 shows ao vivo diariamente, 60 lojas exclusivas, 12 restaures e mais de 100 artesãos em demonstração.

15° Dollywood - Tennessee, Estados Unidos

Dollywood, nos Estados Unidos, se destaca por seus shows premiados, passeios e eventos especiais, como o Festival das Nações, durante a primavera norte-americana.

16° Universal's Islands of Adventure - Flórida, Estados Unidos

No Universal's Islands of Adventure, nos Estados Unidos, os visitantes vão se deparar com super-heróis e criaturas mágicas, com o parque temático de Harry Potter e outros personagens da Universal Studios.

17° Fun Spot America - Flórida, Estados Unidos

O Fun Spot America, nos Estados Unidos, oferece 18 passeios familiares e emocionantes, além de 2 pistas exclusivas de kart. Também é o parque dono da maior SkyCoaster do mundo, com mais de 91 metros de altura.

18° Hot Park - Goiás, Brasil

O Hot Park, em Goiás, é um parque de águas naturalmente quentes, com temperaturas que variam ao longo do ano entre 23°C e 32°C. Ele conta com 55 km² de atrações em um clima de praia, com areia branca, coqueiros e ondas de 1,50 metros.

19° Walt Disney Studios Park - Marne-la-Vallee, França

A Disney francesa oferece atrações da marca, além da Pixar e Marvel, permitindo encontrar seus personagens preferidos, contando com alimentação, brinquedos e shows.

20° Drayton Manor Theme Park - Tamworth, Reino Unido

O Drayton Manor Resort, no Reino Unido, conta com uma variedade de atrações emocionantes com montanhas-russas, zoológico e a Thomas Land, uma área temática baseada na série de televisão infantil Thomas & Friends.

Veja o ranking completo aqui.