Disney tem 7 dos 10 parques temáticos mais visitados do mundo

A Disney ainda lidera entre os parques temáticos mais populares do mundo, de acordo com um relatório que considera o ano passado como um “retorno ao normal” para a indústria de parques temáticos.



A gigante de entretenimento opera sete dos 10 parques temáticos mais visitados do mundo, uma estatística que ajuda a explicar como a divisão de parques da empresa arrecadou US$ 7,9 bilhões em lucro operacional no ano passado, diz o relatório TEA/AECOM Theme Index de 2022.



Os rankings de 2022 também são uma prova da supremacia de Orlando, rico em parques temáticos, onde os parques atraíram coletivamente 69 milhões de visitantes. Todos os quatro parques temáticos do Walt Disney World e ambos do Universal Orlando estão na lista dos 10 melhores do mundo.



O parque Magic Kingdom na Disney World mais uma vez conquistou a coroa como o parque temático mais visitado do mundo, atraindo 17,1 milhões de visitantes em 2022. Isso é um grande aumento de 35% em relação a 2021, mas 18% aquém dos 21 milhões de visitantes que passaram pelas catracas do parque na pré-pandemia de 2019.



O 50º aniversário da Disney World, que ocorreu ao longo de 2022, ancorou um ano abundante que contou com varejo especializado, bem como novas atrações e shows. A montanha-russa interna Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind estreou em maio de 2022, levando o público ao Epcot.



Ficar em segundo lugar em 2022 foi o original da Disney. O Disneyland Park em Anaheim, Califórnia, atraiu 16,9 milhões de visitantes, de acordo com a TEA/AECOM. É um salto de 97% no público em relação a 2021, um ano prejudicado pelas regras da Covid na Califórnia, que obrigaram o parque a fechar por vários meses e depois reabrir com capacidade limitada. Uma estatística mais reveladora: o volume de visitantes da Disneyland em 2022 é 90% dos 18,7 milhões que viu em 2019.



Universal Orlando Resort



No entanto, o maior movimento da lista em 2022 foi o Islands of Adventure do Universal Orlando Resort, que subiu sete posições e ultrapassou o parque Hollywood Studios da Disney World para a 5ª posição com 11 milhões de visitantes. Isso foi o suficiente para tornar o Islands of Adventure o terceiro parque mais visitado dos EUA. Seu parque irmão, o Universal Studios Florida, atraiu respeitáveis 10,8 milhões de visitantes, bom o suficiente para o quinto lugar na América.



A divisão de parques temáticos da Universal registrou receita de US$ 7,5 bilhões em 2022, quase 50% acima do ano anterior, enquanto o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) atingiu um recorde de US$ 2,7 bilhões.



Depois da Flórida, o Japão é o segundo maior centro de diversões do mundo. Os parques temáticos do país atraíram 38,7 milhões de visitantes em 2022, com um trio de parques japoneses - um da Universal e dois da Disney - ficando entre os 10 primeiros. O mais popular dos três, Universal Studios Japan, atraiu 12,4 milhões de visitantes. no ano passado, superando a Tokyo Disneyland e a DisneySea, que atraíram 12 milhões e 10,1 milhões de visitantes, respectivamente.



Outro alpinista notável na lista de 2022 é a Disneyland Paris, que foi considerada um fracasso quando abriu 30 anos antes e levou 15 anos para começar a ganhar dinheiro. Mas agora a reviravolta do parque francês é vista como uma das grandes histórias de sucesso da Disney. No ano passado, a Disneyland Paris superou seus números de 2019, atraindo 9,9 milhões de visitantes para conquistar o décimo lugar no mundo e manter o primeiro lugar na Europa.



Fonte: Forbes.