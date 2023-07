4th of July 2023: veja programação de shows de fogos, festivais e desfiles no sul da Flórida

As cidades do sul da Flórida estão se preparando para iluminar o céu com fogos de artifício para as comemorações do Dia da Independência repletas de música, food trucks, jogos, artesanato, festas na piscina e desfiles na terça-feira, 4 de julho.



Veja abaixo a programação de algumas cidades:



- O rapper Flo Rida vai animar a cidade de Fort Lauderdale e sobe ao palco da praia às 19h30, antes da queima de fogos.



- Hot Rods & Hot Dogs Car Show - 10h às 14h 1º de julho no Coconut Creek Community Center, 1100 Lyons Road. Além do show de carros, haverá food trucks e entretenimento. As primeiras 250 crianças a passarem pela tenda da polícia de Coconut Creek ganham um carrinho de brinquedo grátis. Entrada livre. Visite Coconutcreek.net/events/hot-rods-hot-dogs-car-show.



- Celebração dos fogos de artifício de 18h às 21h, 3 de julho, no Weston Regional Park, 20200 Saddle Club Road. Entretenimento inclui a banda NoFilter, bem como música de um DJ. Uma zona de diversão interativa terá jogos infláveis, twisters de balão, uma atividade artesanal e estações de fotos interativas. Uma estação de água recarregável estará disponível na Cool Zone e estarão à venda concessões de alimentos. Entrada livre. A queima de fogos será às 21h. Visite westonfl.org.



- Desfile de celebração - 10h30 às 12h30, 4 de julho, em Weston Town Center, 1675 Market St.

- 4 de julho Espetacular - meio-dia às 21h15 4 de julho em Fort Lauderdale Beach e Las Olas Oceanside Park, 3000 E. Las Olas Blvd. A Kids Zone com DJ, jogos e toboáguas será montada a partir de meio-dia às 17h na praia ao sul de Las Olas Boulevard com bandas se apresentando no parque. Espera-se que Flo Rida suba no Fort Lauderdale Beach Stage às 19h30, com fogos de artifício às 20h45. Livre. Visite parks.fortlauderdale.gov/july4.



- A cidade de Margate está planejando três eventos para homenagear o feriado: O desfile do Dia da Independência começará às 9h no Margate Boulevard e viajará da 76th Avenue até a Prefeitura, 5790 Margate Blvd. Depois, refresque-se na Pool Party das 13h às 16h. em Calypso Cove, 6200 Royal Palm Blvd. (O ingresso para a festa na piscina custa $ 6 para residentes e $ 12 para não residentes, a partir de 5 anos; $ 2 para residentes e $ 5 para não residentes de 2 a 4 anos; e grátis para menores de 2 anos.) Food trucks e pistas de obstáculos serão instalados no noroeste esquina da Margate Boulevard com a State Road 7, das 17h às 21h. A Banda VAM sobe ao palco a partir das 18h, e a queima de fogos começa às 21h. Livre. Acesse margatefl.com/Calendar.



- Em Plantation, um desfile começa às 9h no cruzamento da Broward Boulevard com a Northwest 46th Avenue e termina na City Hall, 400 NW 73rd Ave A Kid's Zone abre às 18h, um show do Havoc 305 começa às 19h e um show de fogos de artifício Zambelli começa às 21h. no Plantation Central Park, 9151 NW Second St. Alimentos estarão disponíveis para compra; os hóspedes podem trazer cadeira de jardim ou cobertores e sua própria comida. Não são permitidos fogos de artifício pessoais, estrelinhas, drones, tendas ou animais de estimação. Livre. Visite plantation.org.



- Desfile e dia de diversão em família - 9h ao meio-dia, 4 de julho, no City Park, 6600 Sunset Strip, em Sunrise. Carros alegóricos e unidades marchando com temas de filmes para o oeste ao longo da Sunset Strip, da Northwest 12th Street até o City Park. Cones de neve, playground e splash pad, e um toboágua inflável, pista de obstáculos e parede de pedra estarão disponíveis para as crianças. Livre. Visite o site sunshinefl.gov.



- Concerto e fogos de artifício – 18h às 22h 4 de julho ao ar livre na FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise.



- Desfile de 4 de julho e dia de diversão em família - 10h às 14h e 21h 4 de julho no El Prado Park, 4500 El Mar Drive, Lauderdale-by-the-Sea.



- Celebração de 4 de julho - 17h às 21h 4 de julho no Main Beach Parking Lot, 149 SE 21st Ave., Deerfield Beach. Patrocinado pela Deerfield Beach Community Redevelopment Agency, o evento incluirá comida, artes e artesanato, JM Family Kids' Zone e entretenimento. O show de fogos de artifício começa às 21h05. Livre. Visite deerfield-beach.com.



- Celebração espetacular – 17h às 22h 4 de julho em Hollywood Beach.



- Show de fogos de artifício - 17h30 às 21h30 no Fisher Family Pier, 222 N. Pompano Beach Blvd., Pompano Beach.

Confira atrações em outras cidades e condados aqui.