Resultado de teste padronizado da FL mostra melhora de alunos nas escolas públicas

O Departamento de Educação do estado publicou na quinta-feira, 29, a primeira rodada de resultados do novo sistema de "monitoramento de progresso" da Flórida de avaliações de alunos em escolas públicas.

Os novos testes, chamados de Florida Assessment of Student Thinking ou FAST, criados em março de 2022, substituíram as avaliações de padrões da Flórida pela primeira vez neste ano letivo. O novo sistema envolve alunos fazendo testes três vezes a cada ano letivo, mede as habilidades de inglês da terceira à 10ª série e as habilidades de matemática da terceira à 8ª série, com os exames finais do ano usados para fins de prestação de contas estaduais e federais. O anterior, FSA, fornecia um único teste ao final do ano letivo.

A Flórida se tornou o primeiro estado do país a mudar de testes padronizados de final de ano "tamanho único" para testes baseados em progresso, que o governador Ron DeSantis disse apoiar seu desejo de que os alunos gastem menos tempo fazendo exames padronizados.

O teste FAST tem 14 categorias, abrangendo inglês da terceira à 10ª série e matemática da terceira à 8ª série, e o distrito escolar de Miami-Dade se destacou em todas as 14 áreas.



Mais de 20.000 alunos imigrantes se matricularam nas escolas de Miami-Dade durante o ano letivo passado, muitos deles sem falar inglês quando chegaram, o que mostrou o desafio da língua que vem sendo superado pelos alunos.



Os alunos das Escolas Públicas do Condado de Broward tiveram um desempenho melhor do que a média do estado na mais nova avaliação acadêmica da Flórida.







Segundo o Departamento de Educação da Flórida, os resultados mostraram aumentos de dois dígitos para estudantes afro-americanos e hispânicos economicamente desfavorecidos em todo o estado durante o teste.



50% dos alunos da terceira à décima série pontuaram "no nível da série ou acima" nos exames finais de artes da língua inglesa. Nos exames finais de matemática, que foram administrados a alunos da terceira à oitava séries, 56% dos alunos pontuaram na faixa do "nível 3" - que representa uma pontuação no nível da série - ou superior.

Ao divulgar os dados da avaliação, o departamento de educação disse que os resultados do final do curso "são baseados em cortes provisórios no nível de desempenho vinculados à respectiva escala de relatórios de 2021-2022 de cada avaliação" e alertou contra a comparação dos resultados deste ano com os anos anteriores.







DeSantis disse que o novo modelo de exame FAST ajudará os alunos a crescer "minimizando o estresse do teste para três testes muito mais curtos" em vez de uma "única avaliação de final de ano longa que interrompe o aprendizado e não deixa nenhuma oportunidade de melhoria".

Embora DeSantis tenha chamado o fim dos exames da FSA como o fim dos "testes de alto risco" na Flórida, os alunos ainda precisam passar nos exames para passar para a quarta série e, posteriormente, para se formar no ensino médio.



Os exames FAST foram administrados em tablets e computadores para alunos de 4 anos de idade no jardim de infância voluntário até a 10ª série. Eles tinham de 35 a 40 questões que incluíam lições de todo o ano, incluindo assuntos que os professores ainda não haviam abordado. As perguntas ficaram mais fáceis ou mais difíceis com base em como os alunos responderam.



Já o Florida Standards Assessments (FSA) estreou em 2015 como um grupo de testes de leitura, escrita, ciências e matemática administrados em papel. Cada exame tinha de 55 a 66 questões. Alunos desde a terceira série até a 10ª série faziam esses testes uma vez a cada primavera.