Três crianças morrem após motorista parar no meio de ponte na I-95 entre FL e Geórgia

Três crianças morreram em um grave acidente na Interestadual 95, perto da divisa Flórida-Geórgia, disseram policiais estaduais. O local tem sido palco de vários acidentes, segundo moradores.



O acidente aconteceu por volta das 7h40 do sábado, 1º de julho, no condado de Nassau, ao norte de Jacksonville, de acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida.



As crianças de 10, 12 e 14 anos, respectivamente, morreram no local, e outras duas ficaram gravemente feridas, disseram os policiais. Nenhuma das crianças foi identificada até a terça-feira, 4.



Os investigadores disseram que um sedan transportando seis pessoas estava viajando para o sul na rodovia quando, “por uma razão desconhecida”, o motorista parou na pista central da ponte que separa a Geórgia e a Flórida.



Um SUV que viajava atrás não teve tempo de frear e bateu na traseira do sedan, de acordo com os policiais. O motorista do sedan, um homem de 24 anos, sofreu ferimentos graves. Dois outros passageiros, um de 47 anos e um de 14 anos, também tiveram ferimentos graves.



Os investigadores disseram que as seis pessoas no sedã eram de Bay Shore, Nova York, uma aldeia na costa sul de Long Island. O motorista de 23 anos do SUV, de Apex, Carolina do Norte, sofreu ferimentos leves, disseram os policiais.



Motoristas que moram nas proximidades disseram que veem pessoas diminuindo a velocidade e parando na ponte o tempo todo, mas não sabem o motivo.



“As pessoas simplesmente param às vezes, e não sei por quê. Sempre tem alguma coisa acontecendo lá”, disse Felecia Simmons, motorista que dirige sobre a ponte o tempo todo. Segundo ela, às vezes as pessoas param para olhar a placa “Bem-vindo à Flórida”.



Fonte: WJXT Notícias.