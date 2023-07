Outro alerta de calor é emitido para o sul da Flórida

Outro alerta de calor foi emitido nesta quinta-feira, 6, para o sul da Flórida. A temperatura média da Terra bateu novo recorde de calor na quarta-feira. Na região sul dos EUA, os alertas de calor excessivo continuam no sul do Arizona e na Califórnia.



O aviso desta quinta-feira está em vigor das 11h às 19h para todos os condados de Broward, Palm Beach, Miami-Dade, Hendry, Collier, Glades e Mainland Monroe.

Prevê-se que as altas temperaturas atinjam o pico de 90°F, mas com sensação térmica passando os 100°F.



Na quarta-feira, as temperaturas atingiram 110°F em Miami e um recorde de 96°F em Marathon.



De acordo com os meteorologistas, os valores do índice de calor atingirão 105-110°F, mas essas temperaturas máximas aparentes podem não durar tanto na quinta-feira devido a chuvas e trovoadas generalizadas à tarde e à noite.



De acordo com o NWS, as altas temperaturas e alta umidade podem causar mal-estar relacionados ao calor. Por isso, as pessoas são aconselhadas a beber bastante líquido, ficar em uma sala com ar-condicionado e ficar longe do sol, se possível.



.@NWSMiami has issued a Heat Advisory in effect today from 11AM to 7PM.



Keep cool by staying hydrated & drinking plenty of fluids! Check on those most vulnerable to the heat such as children & the elderly. Also, never leave children or pets unattended in a car. pic.twitter.com/zf51IxHybt