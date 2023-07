Miami-Dade considera construir pequenas casas para enfrentar crise imobiliária

A falta de moradia acessível está sendo sentida mais do que nunca no sul da Flórida. Para tentar evitar que mais pessoas acabem indo para as ruas, os governos locais apostam em alternativas como moradias menores e mais baratas.

“As pessoas estão se juntando a familiares ou amigos, dormindo no sofá e muitas pessoas, de fato, estão acabando nas ruas”, disse Annie Lord, da Miami Homes For All, ao NBC Miami.

Há um ano, durante uma cúpula habitacional, a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunciou que o condado estava comprando prédios para convertê-los em unidades habitacionais acessíveis e, pouco tempo depois, as autoridades aprovaram a instalação de unidades habitacionais acessórias ou 'ADUs' em residências com espaço suficiente no quintal.



Yuri Yñigo é o diretor executivo da SteelHomes Modular, uma das empresas que participaram do encontro habitacional.

“Estamos muito felizes que o condado tenha começado a implementar novas diretrizes para fazer unidades menores na parte de trás da casa e complementos. E temos esses tipos de unidades disponíveis”, disse Yñigo, cuja empresa constrói casas modulares de aço em um armazém em Opa-locka.

“Com o aço de bitola leve, temos todos os benefícios da sustentabilidade… Além disso, colocamos o melhor fator, que é sermos aprovados como um construtor de casas modulares para furacões de categoria 5”, explicou Yñigo.



Por serem construídos em ambiente fechado, sem atrasos de chuva, por exemplo, eles mantêm os custos baixos.

Uma casa de 1.400 pés quadrados custa cerca de $ 145.000 sem preparação do local, entrega, fundação e alguns acabamentos. A maioria de seus planos já tem aprovação do estado, incluindo suas cabanas.



Para a compra, o empréstimo bancário funciona da mesma forma que comprar uma casa tradicional. “Portanto, casas de aço, construção modular, residências permanentes. Então, sim, você poderá obter um empréstimo tradicional”, disse Yñigo.



Miami já está pensando em testar uma pequena comunidade doméstica como uma construída em Tallahassee chamada Dwellings para abrigar residentes de baixa renda. “Eles estão planejando financiar 50 pequenas casas”, disse Ron Book, que é o presidente do Miami-Dade County Homeless Trust.