Polícia e agência de vida selvagem alertam para aumento de coiotes em áreas urbanas

Depois de uma série de avistamentos de coiotes perto de residências todo o Condado de Broward e em outras partes da Flórida, as autoridades estão reforçando as dicas de segurança. Mas, para os moradores, isso não está sendo suficiente para resolver o problema.



Na quinta-feira, 6, o Departamento de Polícia de Wilton Manors postou em suas páginas de mídia social que está ciente dos avistamentos de coiotes e está pedindo ao público que se informe sobre seu comportamento e o que fazer se avistar um.



"Se você encontrar um coiote, grite e acene com os braços para assustá-los. Além disso, evite jogar qualquer coisa neles ou tentar machucar o animal, pois eles só ficarão na defensiva e possivelmente atacarão", orienta também a Comissão de Vida Selvagem da Flórida em seu site.







A postagem na mídia social da polícia foi parcialmente motivada depois que Jay Rawls, um morador, postou a foto de um coiote perto de sua casa. Ele expressou suas preocupações com o coiote na quarta-feira, dizendo que está farto do incômodo da vizinhança. “Bem do outro lado do rio aqui”, disse Rawls enquanto apontava para o local onde avistou o animal pela primeira vez.



“Os coiotes são conhecidos por levar cachorros pequenos, gatos. Eles são muito agressivos, não têm medo de humanos”, disse Rawls. “Eles transmitem doenças e não há nada que eu possa fazer a respeito.”



Outro residente de Wilton Manors na manhã de quarta-feira gravou um vídeo de um coiote perambulando pela piscina perto do Northwest 30th Court.



Para os moradores, falta ação da polícia e das autoridades de vida selvagem para lidar com o problema que está aumentando e incomodando.



“Eu acho que é uma desculpa (post da polícia em rede social). Eles (os coiotes) são um predador de ponta se movendo em nossa área residencial. Se morássemos na periferia de Everglades, eu poderia aceitar isso, mas estamos a 40 milhas de distância. Isto é um problema; eles estão empurrando".



No entanto, disseram as autoridades, nada pode ser feito. De acordo com a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, os coiotes vivem em todas as áreas da Flórida e se forem removidos, se reproduzirão e voltarão.



“Eles se acostumam com os humanos. Eles não ligam, não uivam como normalmente fazem, porque aprenderam a estar perto de nós”, disse Rawls, “então qual é a pressão que os está empurrando para nossas áreas, é a minha pergunta”.



“Está mudando nosso comportamento também. Meus cachorros não saem sem mim”, afirmou ao canal 7 News Miami.



Funcionários da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) alertam as pessoas que alimentar coiotes é ilegal e alimentá-los fará com que percam o medo dos humanos.



Para evitar e se proteger, a polícia orienta:



- Não deixar lixo destampado, principalmente comida

- Limpar pratos com restos de alimentos para animais de estimação e frutas caídas dos quintais

- Proteger animais vivos como galinhas em locais fechados e resistentes a predadores

- Manter animais de estimação em áreas fechadas

- Passear com cães presos em coleiras.