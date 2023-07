'Nós falhamos com essas crianças': tiroteio em Fort Lauderdale (FL) realça violência armada

A polícia de Fort Lauderdale confirmou que cinco pessoas, incluindo dois menores de idade, ficaram feridas por rajadas de balas pouco antes das 21h de quarta-feira, 5, no complexo de apartamentos Broward Gardens em Fort Lauderdale.



Várias pessoas ligaram para o 911 e diziam a mesma coisa: entre as vítimas da violência armada estavam crianças. Elas foram enfáticas sobre a necessidade de ambulâncias no bloco 2900 da Northwest 19th Street, gritando repetidamente que não sabiam exatamente o que havia acontecido, apenas que várias crianças foram baleadas nos braços ou nas pernas.



Elas disseram que crianças estavam do lado de fora soltando fogos de artifício quando foram baleadas.



Na quinta-feira, 6, os detetives ainda tentavam descobrir o que levou ao tiroteio, e poucos detalhes foram divulgados. Na noite do tiroteio, os policiais ficaram no complexo até as primeiras horas da manhã. Eles marcaram pelo menos 40 tiros no chão.



De acordo com a polícia, um grupo estava no pátio do apartamento quando um segundo grupo se aproximou e o tiroteio começou. A polícia não divulgou nenhuma informação sobre os suspeitos nem anunciou prisões.



Um dos adultos tem ferimentos com risco de vida, disse Casey Liening, porta-voz da polícia de Fort Lauderdale. O restante sofreu “vários ferimentos que não parecem ser fatais neste momento”.



Os residentes que falaram com o South Florida Sun Sentinel se recusaram a fornecer seus nomes. Uma mulher de 42 anos disse que mora no complexo há 20 anos e foi uma das que ligaram para o 911, demontrando raiva pela realidade de crianças sendo baleadas. O buraco de bala em sua janela foi marcado como evidência policial. Outra bala perfurou o topo de sua porta da frente.



Efeitos da violência armada em crianças e adolescentes



Crianças e adolescentes estão morrendo por causa de armas e sendo baleados em “taxas incrivelmente altas”, de acordo com Everytown for Gun Safety, uma organização sem fins lucrativos com sede em Nova York que defende o controle de armas. Sua pesquisa sobre os efeitos da violência armada em crianças e adolescentes diz que as armas são a principal causa de morte.

Um total de 15.000 crianças e adolescentes são baleados e feridos em todo o país a cada ano, o equivalente a 53 crianças e adolescentes todos os dias, em média, diz a pesquisa.

Desde janeiro, os dados do arquivo de violência armada da organização sem fins lucrativos dizem que pelo menos 20 crianças foram mortas a tiros na Flórida e outras 34 ficaram feridas.



Estar exposto à violência armada tem uma infinidade de impactos sobre os menores, de acordo com a pesquisa da organização sem fins lucrativos – eles brincam menos fora de casa, sentem que seus bairros não são seguros e seu desempenho escolar é afetado.

“A violência armada molda a vida das crianças que a testemunham, conhecem alguém que foi baleado ou vivem com medo do próximo tiroteio”, diz uma das principais descobertas da pesquisa sobre os impactos da violência armada.



Fonte: Sun Sentinel.