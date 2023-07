Distrito escolar de Broward (FL) abre 1.300 vagas de emprego

As Escolas Públicas do Condado de Broward abriram 1.300 vagas para o próximo ano letivo e farão uma feira de empregos no dia 22 de julho.

As posições abertas incluem professores, conselheiros escolares, fonoaudiólogos, assistentes de sala de aula/professores, motoristas de ônibus, pessoal de segurança, zeladores e funcionários do serviço de alimentação.



Diretores de escolas e funcionários se reunirão com os candidatos durante o evento no sábado, 22 de julho de 2023 na Western High School, 1200 S.W. 136th Ave., Davie, Florida 33325. As entrevistas serão realizadas das 8h às 14h.



De acordo com um comunicado de imprensa, os candidatos qualificados podem ser contratados no local.

Os participantes devem se registrar online em bcpscareers.com/summerfair-2023 e também devem levar várias cópias de seu currículo.

O ano letivo de 2023-2024 começa em 21 de agosto.

Para mais informações sobre as vagas e benefícios, clique neste link.







Em Miami-Dade, a Prefeita Daniella Levine Cava, o Departamento de Recursos Humanos de Miami-Dade e a CareerSource South Florida farão a Mayor's Career & Job Fair, feiras de empregos que acontecerão em todo o Condado em julho e agosto.



As datas e locais serão:



19 de julho

9h às 13h

Biblioteca principal de Miami-Dade

Rua W. Flagler, 101

Miami, FL 33130

23 de agosto

9h às 13h

Centro de Artes Culturais Dennis C. Moss

10950 SW 211th Street

Cutler Bay, FL 33189



Para mais informações, acesse www.miamidade.gov