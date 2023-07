Brasileiros foram o segundo maior público em pernoites em Miami em 2022

Em meio à recuperação gradual do turismo internacional, os mercados de visitantes tradicionais estão mostrando sinais promissores de ressurgimento. Apesar de algumas restrições de viagem ainda em curso, dos tempos de espera de visto prolongados e dos desafios econômicos, os viajantes internacionais estão gradualmente retomando suas viagens em todo o mundo, como mostra a recente apresentação do Estado do Turismo e da Indústria de Viagens realizada pelo The Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB).



O relatório mostrou que Miami experimentou mais um ano de crescimento de viagens sem precedentes, refletindo o fascínio da região como um dos principais destinos turísticos, especialmente para os brasileiros.

Com um retorno impressionante, totalizando 286 mil visitantes em 2022, os brasileiros garantiram a segunda posição entre os principais mercados internacionais de pernoite, demonstrando sua determinação em superar barreiras e explorar novos destinos.



Embora o turismo doméstico tenha alimentado o setor no ano passado, agora há um ressurgimento notável dos mercados internacionais, com os canadenses liderando o caminho e retornando em números comparáveis aos níveis pré-pandemia. Além disso, o regresso do Reino Unido e da Espanha, ausentes em 2021, tem sido notável, com ambos os países a ocuparem o quinto e o sexto lugares, respetivamente, na lista dos principais mercados internacionais overnight.



Os mercados latino-americanos também continuaram a prosperar e, em 2022, a Colômbia manteve sua posição como o principal mercado internacional de pernoites, solidificando ainda mais seu apelo como um destino turístico procurado. Com um aumento notável de 13% na visitação internacional em comparação com o ano anterior, essas tendências indicam uma perspectiva positiva para a indústria do turismo.

Cumulativamente, os visitantes internacionais comprometeram 25% do mercado de pernoites, com 4,7 milhões de visitantes, contribuindo para 29% dos gastos turísticos. Em particular, a América Latina manteve seu status como um importante mercado de origem. A Colômbia foi o principal mercado internacional de pernoites pelo segundo ano consecutivo, contabilizando 432.000 visitantes.

De acordo com a organização oficial de marketing de destinos do condado de Miami-Dade, as estatísticas abaixo confirmaram o que se esperava ser uma temporada de sucesso em 2022:

A Grande Miami e Miami Beach receberam mais de 26,5 milhões de visitantes em 2022.

Esse aumento do número de viajantes chegou ao bolso e gerou níveis mais altos de gastos – mais de US 20,8 bilhões – marcando um aumento de 8% em relação a 2021.



Mais hóspedes de hotéis representaram as 17,1 milhões de dormidas de quartos de hotel vendidas em 2022, representando um aumento de 12,7% face a 2021.



“Acreditamos fortemente que esses resultados de 2022 podem ser atribuídos à linha de estrelas, atrações, comodidades, restaurantes, acomodações e ao trabalho incansável de parceiros do setor”, disse David Whitaker, presidente e CEO do GMCVB. “Mas os números por si só não contam toda a história do que significa o sucesso sustentado nesta indústria. O turismo alimenta o crescimento do emprego e a vitalidade econômica, resultando em benefícios de qualidade de vida por causa dos impostos sobre visitantes que apoiam tudo, desde artes e cultura até saúde e transporte.”

A recuperação do setor que começou em 2021 se estendeu para 2022 com reservas de quartos sustentadas em níveis recordes. Na vanguarda das viagens, o Aeroporto Internacional de Miami (MIA) atendeu mais de 50,6 milhões de viajantes e deu as boas-vindas a novas companhias aéreas, incluindo Southwest Airlines, JetBlue e Spirit Airlines. Apesar dos desafios impostos pelas restrições de viagens internacionais e tempos de espera prolongados de visto, a Grande Miami e Miami Beach experimentaram um ressurgimento de seus mercados internacionais tradicionais. A recuperação do mercado internacional de visitantes noturnos destacou uma taxa de crescimento constante de 2,7% em 2022.



Fonte: VoeNews.