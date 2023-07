Menina de 6 anos evita o próprio sequestro ao morder homem em Miami (FL)

Uma menina de 6 anos conseguiu impedir o próprio sequestro no bairro Little Haiti, região norte de Miami. Ao ser pega por um homem desconhecido, ela o mordeu. Ele então a soltou e fugiu. A polícia elogiou a ação da menina.



De acordo com o boletim de ocorrência, a menina estava brincando do lado de trás do pátio no complexo de apartamentos no bloco 6500 da Northeast Second Avenue com os irmãos pouco antes das 8pm na quinta-feira, 6 de julho, quando quase foi sequestrada.



Seus irmãos entraram e ela sentou na escada do prédio. Leonardo Venegas, 32 anos, estacionou o veículo, saiu e agarrou o seu braço. Ela reagiu e se afastou, mas ele a pegou e "começou a carregá-la". Foi quando ela o mordeu no braço com tanta força que ele a derrubou no chão.



De acordo com o relatório da prisão, o homem deu um tapa na garota e fugiu. A menina também fugiu, e foi contar à tia o que havia acontecido. A tia então acionou a polícia, que verificou imagens de câmeras de segurança mostrando o momento em que o acusado entra no complexo e tenta o sequestro.



O homem foi detido no sábado, 8, sob a acusação de sequestro e abuso infantil.



A policial Kiara Delva, porta-voz do Departamento de Polícia de Miami, chamou a criança de “extremamente corajosa”. “Ela lutou por sua segurança, o que acabou salvando-a de uma situação potencialmente muito perigosa”, disse Delva. “Estamos gratos por ela ter feito o suficiente para salvar sua vida.”



Os detetives estão preocupados com a possibilidade de haver outras vítimas e pedem que qualquer informação relacionada seja passada às autoridades.



“Esperamos que qualquer pessoa na comunidade que possa ter sido vítima de agressão por esse suspeito em particular se apresente e denuncie à polícia para que possam continuar a investigação”.



Venegas está detido sem fiança no Centro de Detenção de Metro West por ambas as acusações criminais, bem como por detenção de imigração, de acordo com os registros da prisão. Informações nas redes sociais dizem que ele é natural do Chile.



Qualquer pessoa com informações deve ligar para Miami-Dade Crime Stoppers em 305-471-8477.



A Flórida registra um alto índice de sequestro infantil e de pessoas desaparecidas. De acordo com o FBI, em 2020 havia 365.348 entradas do National Crime Information Center (NCIC) para crianças desaparecidas. Em 2019, o número total de crianças desaparecidas no NCIC foi de 421.394, informa a Organização Missing Kids.

