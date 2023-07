Mais grupos cancelam eventos na Flórida alegando clima político

Eventos e conferências inicialmente planejados para serem realizados na Flórida estão sendo cancelados após preocupações sobre a direção política do estado.



Organizações e empresas que anteriormente fariam conferências, workshops e palestras no estado estão trocando de destino por serem contra decisões e leis recentes que afetam comunidades e grupos identitários, como a comunidade LGBTQIA+ e negros, por exemplo.



Stacy Ritter, a principal promotora de turismo do Condado de Broward, apareceu no domingo, 9, no “This Week in South Florida” e detalhou a lista do Visit Lauderdale, que agora tem 10 convenções, conferências e eventos até o próximo ano que optaram por ir para outro lugar, citando especificamente o clima político.



“Eles não vão trazer negócios para lugares que podem não ser tão amigáveis para seus valores fundamentais quanto outros”, disse Stacy Ritter.

Alguns desses grupos, como a Parent Miracles Foundation, que realizou seu evento anual no The Diplomat no ano passado, citaram o aviso de viagem da NAACP divulgado em maio em protesto contra as novas restrições estaduais às aulas de história afro-americana e ao treinamento em diversidade. Em maio, a NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) emitiu um alerta de viagem pedindo que as pessoas evitem passar as férias no estado.



A associação de trabalhadores rurais cancelou dois eventos depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou uma lei que reforça a fiscalização da imigração e um grupo de educação levantou temores de que perderia a frequência devido às novas diretrizes educacionais da Flórida.

“Muitos estão preocupados que não atrairão pessoas para cá, que as conferências não serão bem-sucedidas se forem realizadas na Flórida”, disse Ritter.



As autoridades locais projetaram para o Wall Street Journal que os cancelamentos custariam à economia do condado de Broward mais de US$ 20 milhões, levando em conta a perda de receita com reservas de hotéis, transporte, alimentação e outros custos de viagem.

A Association of Collegiate Schools of Planning mudou sua conferência de Miami para Chicago, dizendo que pagaria uma “pena pesada” por mudar o evento, mas os membros expressaram “preocupações significativas” sobre a realização do evento na Flórida, particularmente à luz da polêmica do estado políticas educacionais voltadas para iniciativas de diversidade.



Na região de Orlando, pelo menos cinco grupos cancelaram eventos planejados no condado de Orange. A convenção de Game of Thrones Con of Thrones cancelou seu evento devido à “legislação e atmosfera cada vez mais anti-humanitária na Flórida”, por exemplo, enquanto a Sociedade Nacional de Engenheiros Negros mudou sua convenção de 2024 de Orlando para Atlanta, dizendo que o clima político do estado “ busca minar o que defendemos”.



O escritório de DeSantis ainda não respondeu a um pedido de comentário da Forbes, mas um porta-voz disse que os cancelamentos foram “nada mais do que um truque” e apontou para os números recordes do turismo no primeiro trimestre de 2023.



Fonte: Local 10 e Forbes.