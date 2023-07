Farmers Insurance suspende negócios na Flórida afetando 100 mil residentes

A empresa de seguros Farmers Insurance informou, na terça-feira, 11, que não vai mais aceitar novas apólices ou renovar seguros existentes para proprietários de imóveis e automóveis da Flórida.



A empresa disse em comunicado que sua decisão de sair da Flórida foi uma decisão de negócios necessária para gerenciar sua exposição ao risco no estado propenso a furacões. A Farmers atende 100.000 clientes na Flórida, mas disse que não haverá impacto para os clientes que usam as subsidiárias da Farmers, como Foremost Signature e Bristol West.



Essa é a quarta empresa de seguros a suspender negócios no estado em menos de um ano — a maioria citando riscos crescentes de furacões.



“Com os custos de catástrofe em níveis historicamente altos e os custos de reconstrução continuando a subir, daremos uma pausa em novas apólices para gerenciar com mais eficácia nossa exposição ao risco”, disse a seguradora em comunicado. Com presença nacional, a Farmers também reduziu atuação na Califórnia, citando clima extremo e ameaças de incêndios florestais.

A empresa se recusou a falar oficialmente sobre quantas pessoas perderiam a cobertura de seguro. Números do Escritório de Regulamentação de Seguros da Flórida mostram que a Farmers tem cerca de 93 mil apólices para residências e automóveis, mas uma fonte do setor sugere que esse número esteja próximo a 100 mil. Um dia antes de a Farmers tornar pública a decisão, o diretor financeiro da Flórida, Jimmy Patronis, usou as redes sociais para prometer punição à companhia. “Vou explorar todos os caminhos possíveis para responsabilizá-los por deixar o estado”, disse.

De acordo com a lei estadual, as seguradoras são obrigadas a avisar os clientes com 120 dias de antecedência antes que suas apólices sejam canceladas. Os clientes que receberem um aviso são encorajados a entrar em contato com seu agente imediatamente para encontrar uma cobertura alternativa, disse o Office of Insurance Regulation.

Crise no mercado de seguros

A decisão da Farmers faz parte da turbulência no mercado de seguros do estado, desencadeada por uma série de furacões a partir de 2017. Residentes da Flórida pagam as apólices de seguro de propriedade mais altos do país e 13 empresas faliram nos últimos anos. Muitas outras pararam de redigir novas apólices ou abandonaram a Flórida.

O governador Ron DeSantis e os advogados do estado tentaram impedir a evasão das seguradoras designando $ 3 bilhões para ajudá-las a enfrentar as temporadas de tempestades. Um relatório do Escritório de Regulamentação de Seguros do estado, divulgado na semana passada, indicou que o setor empatou durante o primeiro trimestre de 2023, após anos de pesadas perdas.

Mas a legislação não conseguiu reduzir os preços para os proprietários. Os prêmios de seguros de imóveis continuam a subir, de acordo com o relatório do estado. Entre novembro e março, as taxas aumentaram 5% no Condado de Miami-Dade, para uma média de $ 5.665. Mas os aumentos nas taxas foram maiores nos condados de Hillsborough e Pinellas, subindo 9,5% e 9,25%, respectivamente.

“Os prêmios estão nas alturas. Sempre foi alto aqui, mas está pior agora”, comenta Vince Perri, chefe da Elite Resolutions, empresa de ajustes públicos com sede em Key Biscayne. Perri, que está no ramo há mais de uma década, disse que vê as tempestades consecutivas nos últimos anos como um fator importante no aumento dos preços. O furacão Ian no ano passado foi a tempestade mais cara da Flórida, causando mais de $ 109 bilhões em danos em todo o estado.

Se a Flórida conseguir sobreviver por mais alguns anos sem um furacão, disse Perri, ele acredita que os custos de seguro começarão a cair novamente. “Vai levar alguns anos para o mercado se estabilizar”, disse. “Acho que os prêmios de seguro vão se manter altos por algum tempo.”



Fonte: Miami Herald