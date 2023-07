Três oficiais da TSA são presos no Aeroporto Internacional de Miami acusados de roubar passageiros

Três oficiais da Transportation Security Administration (TSA) foram presos no Aeroporto Internacional de Miami por roubarem passageiros durante as verificações de segurança.



Depoimentos de prisão mostram que Elizabeth Fuster, de 22 anos, Labarrius Williams, de 33, e Josue Gonzalez, de 20, foram todos presos na quinta-feira, 6, sob a acusação de esquemas organizados para fraude.



De acordo com os depoimentos, o diretor de segurança federal do aeroporto contatou um detetive da Polícia de Miami-Dade para investigar furtos ocorridos no Checkpoint E envolvendo oficiais da TSA.



A investigação revelou que três agentes, durante o serviço, foram vistos em um vídeo de vigilância conspirando juntos para distrair os passageiros durante a revista e furtaram dinheiro de seus pertences. Por questões de segurança, o detetive imediatamente investigou os roubos, o que revelou um caso recente que já havia sido aberto pela polícia.



Depois de assistir ao vídeo de vigilância fornecido pela TSA, o detetive viu Fuster, Williams e Gonzalez retirarem US$ 600 da carteira de um passageiro, afirmaram os depoimentos.



Além disso, todos os três foram vistos em “vários” outros incidentes conspirando juntos para cometer mais roubos. Após uma entrevista formal no TSA Command Center, Gonzalez e Fuster renunciaram a seus direitos e forneceram declarações por escrito confessando suas ações, enquanto Williams não renunciou a seus direitos e se recusou a falar.



Todos os três foram então enviados para o Centro de Detenção Turner Guilford Knight em Miami.

Com informações CBS News Miami.