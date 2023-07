Píton gigante capaz de comer jacarés é capturada com 60 ovos no Everglades (FL)

Um dos caçadores de pítons mais famosos de todos os Everglades, na Flórida, fez a captura de uma píton birmanesa de quase 5 metros que estava com muitos ovos. Segundo os especialistas, é uma das maiores já encontradas, capaz de comer um jacaré.



Mike Kimmel, conhecido como o 'Python Cowboy' por outros caçadores de cobras, teve uma grande surpresa ao abrir a enorme serpente. Ele encontrou mais de 60 ovos dentro dela.



O biólogo Andrew Durso, da Universidade da Costa do Golfo da Flórida, diz que a captura foi como encontrar uma agulha no palheiro.



“A probabilidade de ver uma píton, mesmo com alguém treinado para procurá-la, é de cerca de 1%”, disse Durso. “Para cada 100 pítons, cerca de 99 passam despercebidas.”



Caçador profissional e proprietário da Martin County Trapping and Wildlife Rescue, Kimmel disse que removeu mais de 20 pítons. "E com base em onde estamos caçando, quase todas estavam cheias de ovos ou estavam em um ninho ativo.”



As pítons birmanesas são uma das maiores espécies de cobras do mundo e são nativas do sudeste da Ásia.

Embora sejam classificados como vulneráveis à extinção em seu habitat nativo pela União Internacional para a Conservação da Natureza, eles são uma espécie invasora na Flórida e são considerados uma ameaça à vida selvagem nativa.



Todos os anos, o estado oferece dinheiro para os caçadores profissionais e amadores que capturam o maior número de cobras invasoras durante o Florida Python Challenge, que vai de 4 a 13 de agosto.