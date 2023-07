Especialista em arte hiper-realista, Marcel Oliveira é referência como tatuador nos EUA e no mundo

Marcel Oliveira, tatuador há 25 anos, é hoje uma das maiores referências no mundo da tatuagem. Morando na Flórida, é residente do estúdio mais famoso no mundo das tatuagens - o Miami Ink - Love Hate Tattoo Shop, em Miami Beach.

Com milhares de tatuagens já feitas, Marcel coleciona prêmios e já participou de mais de 50 convenções pelo Brasil, Argentina e Estados Unidos. Em entrevista ao Gazeta News, Marcel fala sobre a carreira e os planos para o futuro profissional.

Nascido em São Paulo, capital, se mudou para Jacareí onde iniciou a carreira como tatuador. Alguns anos depois, voltou a morar em São Paulo - mais precisamente em Santo André, onde estudou e abriu seu próprio estúdio chamado Griff Ink, que funcionou por aproximadamente 10 anos.

De família simples, o início da carreira foi bem difícil. "Foi numa época onde não tínhamos internet e informações disponíveis. Materiais também eram muito difíceis de encontrar e caros para comprar", conta. Pela paixão pela tatuagem falar mais forte, ele fez sua primeira aos 11 anos de idade. "Foi no porão da casa de um amigo da maneira mais 'underground' possível", analisa.

Para se aprimorar na carreira, Marcel estudou arte na ESA-Escola Studio de Artes em Santo André. Ao longo da carreira conheceu outros artistas de quem ficou amigo, como Andre Bdois e Charles Laveso.

Ao longo desses 25 anos, Marcel lançou livros com seus desenhos e teve sua história registrada em mais de 20 revistas de tatuagem e arte no Brasil e Estados Unidos.

Tatuagens hiper-realistas

Especialista em trabalhos hiper-realistas, o seu nome é destaque na área, sendo considerado um dos melhores tatuadores desse estilo nos Estados Unidos. Marcel também tem um amplo conhecimento em tatuagens orientais e gosta muito de outros estilos como watercolor, new school, full color, etc.

"Os trabalhos hiper-realistas estão se tornando mais populares no mundo e muitas pessoas buscam esse tipo. Devido aos 'portraits' que faço nesse estilo, hoje eu tenho clientes de toda a parte do mundo que viajam para Miami apenas para fazer sua tattoo", destaca.

Por onde passa, a sua arte permanece. O tatuador recebe clientes famosos e pessoas de diversas partes do mundo. Atualmente patrocinado pelas maiores marcas de produtos de tatuagem, Marcel se diz muito grato por tudo, mas pensa sempre em crescer e possui projetos que ainda pretende executar.

"Pretendo abrir meu próprio estúdio e trabalhar de maneira um pouco diferente. Já estou em busca de lugar para abrir a loja e existem outros projetos em processo de negociação", afirma.

Orientação para quem está começando ou pensa em seguir na carreira de tatuador

"Você que está começando, estude muito arte. Desenho, pintura, escultura, etc. Dedique-se para se tornar o melhor no que faz e não pensando em quanto vai ganhar - dinheiro será consequência do seu nível de trabalho. Tenha sempre os pés no chão e jamais permita que o ego tome conta de você. Infelizmente, isso é algo muito comum no mundo dos tatuadores. Somos tatuadores, artistas que marcamos as peles e não astros de Hollywood. Seja humilde sempre, e terá boas pessoas ao seu redor sempre. Procure um bom estúdio com bons artistas e pessoas de boa índole, não permita que lhe humilhem e dedique-se o máximo que puder", finaliza.

Marcel já esteve em TV, Rádio, Podcasts, livros, revistas, jornais e está na parede e na pele de muitas pessoas que apreciam sua arte.

Conheça mais sobre o trabalho desse brasileiro que ganhou a atenção de todos os gringos pelo mundo seguindo suas redes sociais.

Instagram @marceltattooartist