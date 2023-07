Onda de calor 'sem precedentes' pode prejudicar vida marinha na Flórida

Uma forte onda de calor marinho na costa da Flórida trouxe uma explosão de temperaturas oceânicas anormalmente altas, alertando cientistas marinhos de que o calor sem precedentes poderia estressar ainda mais um sistema de recifes de corais já vulnerável.

As temperaturas da água no litoral do Parque Nacional de Everglades nesta semana subiram cerca de 10 graus acima do pico médio do verão, com alguns locais chegando a 97 graus na tarde de segunda-feira, 11.



Os cientistas de corais temem que, se o calor persistir por algumas semanas, os corais podem começar a branquear ou enfraquecer, à medida que expelem as minúsculas espécies de algas que vivem em seus tecidos. Mesmo que os corais não branqueiem, temem os cientistas, as condições já estão maduras para mais estresse antes da desova dos corais, esperada para agosto.

“Essas condições que estamos vendo são totalmente extremas e nada comuns”, disse Liv Williamson, cientista assistente de biologia marinha e ecologia da Universidade de Miami. As temperaturas no litoral de Florida Keys geralmente atingem o pico no final de agosto ou início de setembro, não na segunda semana de julho, disse ela.

Isso pode significar que os corais enfrentam mais de três meses consecutivos de temperaturas prejudiciais da água, uma ameaça à saúde geral de um ecossistema que abriga mais de um quarto da vida marinha do mundo.

O Keys já está sob um nível de alerta de branqueamento um, o que traz “potencial significativo” para o branqueamento de corais nos próximos meses, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

Em Murray Key, uma ilha a cerca de 2 milhas ao sul do Flamingo Campground em Everglades, a temperatura da água mediu 96,8 graus na segunda-feira. Big Sable Creek, mais acima no Golfo do México, registrou uma medição de 95,7 graus no mesmo dia. Em toda a região, as temperaturas ficaram bem acima das médias nesta semana, já que os recordes de calor foram quebrados em todo o mundo.



Cientistas oceânicos federais estão prevendo uma chance de 60% a 90% de que o resto do sudoeste da Flórida cairá sob um nível de alerta de branqueamento nos próximos dois meses. Tampa Bay está sob um alerta de branqueamento, o que significa que há motivo para preocupação, mas as condições ainda não são ruins o suficiente para matar os corais.



Fonte: Tampa Bay.