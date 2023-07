FPL aconselha os residentes do sul da Flórida a manter o ar condicionado "em dia"

Os aparelhos de ar-condicionado têm trabalhado horas extras ultimamente porque uma onda de calor levou o Serviço Nacional de Meteorologia a emitir um alerta esta semana.

O Local 10 News conversou com a porta-voz da Florida Power and Light, Bianca Soriano, que compartilhou a importância de manter o ar condicionado nas melhores condições, já que a onda de calor continua.

“Seu ar condicionado vai funcionar com muito mais frequência para fazer a mesma coisa, agora, em julho e agosto”, disse ela. “Mantenha seu ar condicionado. Infelizmente, nesta época do ano, como seu ar condicionado está trabalhando mais, às vezes pode causar mau funcionamento, portanto, certifique-se de trocar o filtro todos os meses.

Esta é realmente a época do ano em que os clientes verão um aumento no uso, principalmente em relação aos custos de resfriamento”, acrescentou ela.

Um calor recorde, do lado de fora, significa mais uso de eletricidade dentro de casa e quase três quartos disso para manter as coisas frescas.

“Somos capazes de extrair eletricidade de nossa própria frota de usinas. Normalmente, temos reserva disponível para atender a demanda dos clientes”, disse Soriano.

Ela aconselha que os residentes possam ajudar ajustando seus termostatos entre 74 e 78 graus Fahrenheit, o que manterá sua conta de resfriamento baixa.

“Cada grau que você aumentar nessa faixa economizará até 5% em seus custos de resfriamento”, disse ela.

A previsão do sul da Flórida alerta para máximas em meados de 90 graus F, mas considere a sensação térmica pode chegar a 109 graus F.



Fonte: Local 10.