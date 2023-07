Condados do sul da Flórida estão sob aviso de calor até a noite de domingo, 16

O Serviço Nacional de Meteorologia estendeu um aviso de calor para os condados de Miami-Dade e Broward até a noite de domingo, 16.

As temperaturas da tarde são esperadas em meados de 90°F. No entanto, combinado com a umidade, os índices de calor estarão entre 105°F a 110°F. O alerta agora está em vigor até as 20h no domingo.

O condado de Palm Beach também está sob um alerta de calor nesta sexta-feira, que marca o 11º dia consecutivo em que um alerta de calor foi emitido para os condados de Broward, Miami-Dade e Monroe, eles estão em vigor desde 4 de julho.



De acordo com a meteorologista local 10, Julie Durda, haverá chance de algumas tempestades à tarde, mas não será uma perda de previsão do calor extremo.



O Serviço Meteorológico Nacional emite um Alerta de Calor quando um índice de calor de 105°F ou mais é esperado por pelo menos duas horas.



Na região central,o tempo fica quente e úmido durante esta sexta-feira. As máximas são de 95°F no interior e perto de 90°F ao longo das áreas costeiras. Chuva forte e raios podem ser esperados na parte da tarde, diminuindo à noite.







De acordo com o NWS, as altas temperaturas e alta umidade podem causar doenças relacionadas ao calor. Por isso, as pessoas são aconselhadas a beber bastante líquido, ficar em uma sala com ar-condicionado e ficar longe do sol, se possível.

“Crianças pequenas e animais de estimação nunca devem ser deixados sozinhos em veículos sob nenhuma circunstância”, afirma o NWS em seu site. “Tome precauções extras se você trabalhar ou passar algum tempo fora. Quando possível, reagende atividades extenuantes para o início da manhã ou à noite.”

Qualquer pessoa atingida pelo calor deve ser transferida para um local fresco e sombreado. Se você acredita que alguém está passando por uma insolação, ligue para o 911.