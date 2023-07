Idoso é atacado por jacaré de quase 2 metros durante caminhada em Naples (FL)

Um idoso de 79 anos foi atacado por um jacaré de quase 2 metros enquanto caminhava em um clube de Naples, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Collier.



O homem estava caminhando no Forest Glen Golf & Country Club em Jungle Plum Drive, onde tem um lago, pouco depois das 5h da manhã da quinta-feira, 13, quando o jacaré apareceu, disseram autoridades. O animal aproximou-se do homem e mordeu-o na perna.



Após o ataque, o animal voltou para a água e o próprio homem ligou para o 911 pedindo ajuda. Um policial prestou os primeiros socorros e ele foi transportado de helicóptero para um hospital local sem gravidade.



Um caçador conseguiu localizar o animal, um jacaré -fêmea de 1,80m, e o removeu do local. O caçador buscou por algum possível ninho próximo ao local, mas não encontrou.



Esta época do ano é a época de acasalamento dos jacarés. Os animais são mais ativos entre o crepúsculo e o amanhecer e costumam ser vistos perto de corpos d'água e vegetação em áreas onde podem ter um ninho.



Ataques de jacaré são raros, mas tendem a acontecer durante a época de acasalamento, de maio a setembro. De acordo com a Florida Wildlife Commission, o estado abriga 1,3 milhão de jacarés, e uma média de 10 ataques não provocados ocorrem a cada ano.

Dicas de segurança no contato com jacarés:

- Mantenha uma distância segura se vir um jacaré

- Mantenha os animais de estimação na coleira e longe da beira da água

- Nade apenas em áreas de natação designadas durante o dia e sem seu animal de estimação

- Nunca alimente um jacaré (é ilegal – e perigoso)



Em caso de avistar um jacaré em área não designada, entre em contato com a linha direta Nuisance Alligator da FWC em 866-FWC-GATOR.