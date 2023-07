Mulher tira filho da UTI à força e esfaqueia funcionários de hospital em Palm Beach (FL)

Uma mulher foi presa na noite de quinta-feira, 13, depois de tentar tirar seu bebê da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do HCA Florida Palms West Hospital e esfaquear três funcionários da unidade.



De acordo com Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach, a equipe do hospital encontrou Kendra Greene, de 31 anos, entrando na unidade de UTIN e removendo seu bebê de três dias do ventilador. Ela removeu violentamente o respirador da boca do bebê, a linha central do estômago do bebê, o tubo de alimentação” e vários outros dispositivos de suporte de vida da criança.



Momentos depois, a equipe do hospital emitiu um alerta de “código rosa” pelo interfone, indicando o sequestro de uma criança. Toda a equipe médica disponível correu para a porta mais próxima, de acordo com a política do hospital, para impedir que alguém saísse do prédio.



Enquanto Greene tentava deixar o hospital com a criança, vários funcionários tentaram intervir. Foi quando ela puxou uma faca e feriu três deles.



Ela saiu, mas deixou a criança com um membro da família e fugiu antes que os policiais chegassem.



De acordo com o PBCSO, a criança foi transportada de volta para Palms West pelo Palm Beach County Fire Rescue, que relatou que ela estava em condição estável.

Todos os três membros da equipe receberam tratamento para ferimentos não fatais e receberam alta na mesma noite, disseram as autoridades.



A mulher foi encontrada e autuada na Cadeia do Condado de Palm Beach por volta das 4h30 desta sexta-feira, 14, e enfrenta várias acusações que incluem duas acusações de agressão agravada com arma mortal e uma acusação de abuso infantil agravado, agressão e resistência a um policial sem violência. Ela está sendo mantida sem fiança.



Fonte: Canal WFLA.