Resorts de luxo em Florida Keys e Miami Beach são eleitos os melhores dos EUA

Uma ilha privada apenas para adultos em Florida Keys e um fascinante pedaço da história à beira-mar em Surfside foram nomeados os melhores resorts dos Estados Unidos pela Travel + Leisure.



No prêmio World's Best Awards anual da revista de viagens para 2023, que será publicado na edição de agosto, o Little Palm Island Resort & Spa em Little Torch Key foi eleito o resort favorito no estado. O resort foi eleito um dos melhores do mundo pela Condé Nast Traveler em 2021.



Em uma categoria separada para a área de Miami Beach, os eleitores escolheram o The Four Seasons Hotel no Surf Club em Surfside como o melhor resort na área da Grande Miami Beach.



O resort, que ganhou o prêmio Forbes Five-Star no início deste ano, foi nomeado um dos melhores hotéis do mundo pela Condé Nast Traveler em 2022. Mais de 165.000 leitores da Travel + Leisure votaram nos prêmios deste ano.



“Em meados do século 20, o The Surf Club era o clube social mais exclusivo de Miami, onde estrelas de Hollywood como Gary Cooper e Frank Sinatra conviviam com os como Winston Churchill e o duque e a duquesa de Windsor”, escreve a revista. “Hoje, o clube Mediterranean Revival é o coração pulsante do Four Seasons Hotel at Surf Club, onde o designer de interiores parisiense Joseph Dirand sonhou com 77 quartos divididos entre uma torre de vidro de 12 andares e uma coleção de suítes e cabanas à beira-mar.”



Os outros resorts da área de Miami Beach que fizeram parte da lista são o St Regis Bal Harbour Resort; O Setai Miami Beach; Nobu Miami Beach; Ritz-Carlton Bal Harbour, Miami; The Ritz-Carlton, South Beach; Faena Hotel Miami Beach; Hilton Aventura Miami; The Palms Hotel & Spa, Miami Beach; Acqualina Resort & Residences, Sunny Isles Beach; W South Beach; A edição de Miami Beach; 1 Hotel South Beach; Eden Roc Miami Beach; JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa, Aventura.



Três outros resorts de Keys fizeram parte da lista: The Marquesa Hotel no no. 2 e Ocean Key Resort & Spa (8) em Key West e Playa Largo Resort & Spa, Autograph Collection em Key Largo (9). Os outros principais resorts da Flórida, de acordo com os prêmios: The Ritz-Carlton Naples, Tiburon; LaPlaya Beach & Golf Resort, Naples; Ponte Vedra Inn & Club, Praia de Ponte Vedra; O Alfond Inn, Winter Park; The Breakers, Palm Beach; Four Seasons Resort Orlando no Walt Disney World Resort; The Collector Luxury Inn & Gardens, St. Augustine; Ritz-Carlton Orlando, Grandes Lagos; Ritz-Carlton, Amelia Island; Inn on Fifth, Naples; e Hotel Effie, Miramar Beach.



Fonte: Miami Herald.