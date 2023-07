Tempestades causam cancelamentos de voos e estragos no sul da Flórida

O mau tempo no sul da Flórida e em toda a costa leste no domingo levou a milhares de cancelamentos e atrasos de voos, incluindo muitos no condado de Palm Beach até esta segunda-feira, 17.

No domingo, o site flightaware.com apontava cerca de 15 cancelamentos e 74 atrasos no Aeroporto Internacional de Palm Beach.

As companhias aéreas afetadas incluem American Airlines, Delta e Jet Blue. "Minha única opção é ir para Fort Lauderdale se não quiser passar dois dias no aeroporto", disse Craig Berlin, de West Palm Beach.



A Federal Aviation Administration lembra que os passageiros devem verificar o status do seu voo antes de ir para o aeroporto em caso de atraso ou cancelamento.



As tempestades também deixaram pessoas sem energia elétrica e causaram estragos com quedas de árvores.



As autoridades fecharam uma área do centro de Miami entre a Northwest 1st Avenue até a Miami Avenue e a Northwest 5th até a 6th Street no sábado, 15, depois que o telhado de um prédio desocupado desabou.

causando estragos e deixando mais de 4.300 pessoas sem energia elétrica nas áreas de Coral Springs e South Miami. Segundo a FPL, o serviço de eletricidade foi interrompido por volta das 9 pm no domingo (16) devido a queda de árvores na região.

7/17: The #heat is on repeat this morning across South Florida as we remain quiet weather-wise. A few strong to marginally severe storms are possible later this afternoon. Aside from lightning & heavy rain, strong wind gusts & localized flooding are possible. Stay weather aware! pic.twitter.com/PckV8jKR4X