Flórida se junta a quatro estados em campanha de fiscalização de velocidade

O Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Automotores da Flórida (FLHSMV) e o Departamento de Transportes da Flórida (FDOT) anunciaram nesta segunda-feira, 17, a campanha Operation Southern Slow Down, de fiscalização de velocidade.



O esforço será em conjunto com a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) e quatro estados do sudeste, que inclui Alabama, Geórgia, Carolina do Sul e Tennessee e tem objetivo de salvar vidas.



Durante a campanha, que vai durar uma semana, a Patrulha Rodoviária da Flórida (FHP) se concentrará em detectar e notificar motoristas que excedem os limites de velocidade nos corredores interestaduais do estado, que incluem a Interestadual 95, a Interestadual 75 na Turnpike, bem como as faixas expressas.



“Qualquer coisa que possamos fazer para divulgar a mensagem para que as pessoas diminuam a velocidade, espere um momento”, disse um policial do FHP.



De acordo com o FLHSMV, houve mais de 13.296 acidentes relatados em 2022 na Flórida, envolvendo excesso de velocidade ou direção muito rápida. Os policiais disseram que geralmente encontram um motorista acelerando a 30, 40 ou até 50 mph acima do limite de velocidade postado.



Se um motorista for pego indo a mais de 50 mph (80 km/h), ele pode receber uma multa de US$ 1.000, além de enfrentar possíveis acusações criminais. A campanha vai até 22 de julho.



Dicas para os motoristas evitarem acidentes inclui:

-Lembre-se do aumento do tráfego durante os períodos de pico de viagens. Planeje com antecedência e reserve um tempo suficiente para dirigir.

-Aperte o cinto e certifique-se de que todos os passageiros estejam com o cinto de segurança durante toda a viagem.

-Diminua a velocidade em zonas de construção. Tenha em mente que a construção aumenta durante a temporada de verão.

-Não importa o quanto você esteja ansioso para chegar ao seu destino, acelerar e dirigir agressivamente é perigoso. Seja paciente e dê bastante espaço aos outros usuários da estrada.