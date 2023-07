Powerball acumula novamente e prêmio vai para US$ 1 bilhão

Pela terceira vez na história da Powerball, o jackpot (prêmio máximo) atingiu a marca de US$ 1 bilhão.



O sorteio da noite de segunda-feira, 17, não teve um vencedor para o grande prêmio, aumentando o prêmio estimado para US$ 1 bilhão, com um valor em dinheiro estimado de US$ 516,8 milhões.

Os números vencedores foram 5, 8, 9, 17, 41 e uma Powerball vermelha de 21.

Este é o terceiro maior prêmio da Powerball na história do jogo e o sétimo maior prêmio da história das loterias dos EUA.

O próximo sorteio da PowerBall será às 22h59 de quarta-feira, 19, direto de Tallahassee. Há uma chance de 1 em 292,2 milhões de alguém ganhar o jackpot.

Os 10 principais jackpots da Powerball foram os seguintes:

$ 2,04 bilhões - 7 de novembro de 2022 - CA

US$ 1,586 bilhão – 13 de janeiro de 2016 – CA, FL, TN

$ 1 bilhão (est.) - 19 de julho de 2023

$ 768,4 milhões - 27 de março de 2019 - WI

$ 758,7 milhões - 23 de agosto de 2017 - MA

$ 754,6 milhões - 6 de fevereiro de 2023 - WA

$ 731,1 milhões - 20 de janeiro de 2021 - DM

$ 699,8 milhões - 4 de outubro de 2021 - CA

$ 687,8 milhões - 27 de outubro de 2018 - IA, NY

$ 632,6 milhões - 5 de janeiro de 2022 - CA, WI



Embora não tenha tido um vencedor do jackpot, vários outros vencedores importantes foram encontrados em todo o país.

Cinco compradores de bilhetes em Connecticut, Flórida, Kentucky, Nova York e Pensilvânia ganharam o prêmio de $ 1 milhão. De acordo com a loteria da Flórida, o vencedor da Flórida comprou seu bilhete no Food Mart na 5247 South MacDill Avenue em Tampa.

Outros três detentores de bilhetes que acertaram cinco dos números vencedores incluíram a opção Power Play, aumentando seu prêmio para $ 2 milhões.

Fonte: canal WFLA.