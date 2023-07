Quais praias da Flórida são melhores - da costa oeste ou leste?

Um especialista em praias da Florida International University comentou sobre a velha questão: quais praias da Flórida são melhores – as da costa oeste ou leste?

Para tirar a dúvida, o canal NBC Miami ouviu o Dr. Stephen Leatherman, também conhecido como ‘Dr. Beach’, que explicou que depende do que se procura numa praia. Água quente ou fria, areia, mar agitado ou calmo, tubarão, ondas, água rasa ou profunda, etc - há vários aspectos a serem levados em conta porque cada litoral tem as suas características.







“Se você gosta de areia, a areia é claramente melhor na costa oeste da Flórida – a costa sudoeste da Flórida”, explicou.



A areia da Costa Oeste é mais macia e branca, mantendo-a fresca mesmo quando o sol está forte. Na costa leste, a areia é mais áspera e escura, o que pode tornar o calor desconfortável para pisar.







No entanto, se você prefere ondas, não têm muitas ondas na praias da costa oeste. “Normalmente, as ondas [na Costa Oeste] são medidas em polegadas, a menos que haja uma tempestade tropical chegando”, ressaltou. A água também é mais rasa na Costa Oeste, tornando-a mais segura para as crianças, disse ele.



As ondas que vêm do Oceano Atlântico são significativamente mais altas na costa leste, boas para o surf. "O vento na costa leste impulsiona as ondas", disse o Dr. Beach, levando a um melhor surf e uma brisa fresca também.



A costa leste também tem dunas de areia maiores que a oeste, segundo o professor.







Questões ambientais afetam ambas as costas da Flórida, mas o Dr. Beach explicou que as bactérias comedoras de carne associadas em maior número de casos à costa sudeste existem, mas não são uma grande ameaça.







Por outro lado, a maré vermelha, muito encontrada na costa sudoeste, é “muito mais séria”, disse o Dr. Beach. A maré vermelha é uma alga tóxica que colore a água de vermelho, mata a vida marinha e pode deixar os humanos doentes.







A costa do Golfo também fica mais fria durante o inverno, enquanto a costa atlântica da Flórida permanece quente o ano todo. "Se você quiser nadar durante os meses mais frios, a costa leste seria mais adequada", disse ele.







Diferentes tipos de vida marinha, como tubarões, habitam diferentes costas. Enquanto os grandes tubarões brancos são encontrados com mais frequência em águas frias, os tubarões touro e tigre são considerados tropicais, disse o Dr. Beach.

No entanto, nenhuma das costas tem significativamente mais ou menos tubarões do que a outra, acrescentou.

"Acho que equilibra. A praia número um de mordidas de tubarão é New Smyrna, na Flórida, mas são pequenos tubarões de 5 a 6 pés - rotadores e pontas pretas que mordem as pessoas por engano - ninguém nunca ficou gravemente ferido."



A praia favorita do Dr. Beach fica na Costa Leste - no Bill Baggs Cape Florida State Park. “Muito estacionamento, muito espaço aberto e, claro, uma bela visão”, analisa.



A praia de Florida Keys é considerada uma mistura de todos os itens acima, por ter o Golfo, o Atlântico, Hawk Channel e a Baía da Flórida, bem como praias de areia branca e costões rochosos.