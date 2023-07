Residentes de Miami-Dade terão redução de impostos? Legisladores votam orçamento

A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunciou sua proposta de orçamento de US$ 11,7 bilhões do condado para o ano fiscal de 2023-2024 na segunda-feira, 17, totalizando mais de $ 36 milhões em economia para os residentes, segundo ela.



A proposta de orçamento está em sua primeira votação pelos legisladores esta semana antes da aprovação final em setembro.

De acordo com a proposta, a prefeita quer impostos de propriedade mais baixos, mas também um orçamento que atenda às necessidades em outras áreas que requerem financiamento, incluindo investimentos importantes em habitação e transporte, explicou em coletiva.



“Este é um orçamento inteligente, compassivo e pronto para o futuro”, disse a prefeita, que está lançando um corte de 1% na taxa de imposto sobre a propriedade do condado como parte do orçamento proposto.

“O corte proposto de 1% no imposto predial proporcionará alívio imediato aos residentes, ao mesmo tempo em que garantirá que nosso condado possa continuar a fornecer serviços essenciais”, disse ela.

Com os valores imobiliários crescendo e outras fontes de receita em ascensão em Miami-Dade, Levine Cava revelou o maior plano de gastos da história do condado, enquanto se prepara para a reeleição em 2024.



Se os comissários do condado concordarem, este seria o segundo corte anual de taxas.

Mas, de acordo com o corretor de imóveis e advogado Jonathan Alfonso ouvido pelo NBC Miami, a maioria dos residentes de Miami Dade ainda veria impostos mais altos devido ao aumento dos valores das propriedades.



"A realidade é que uma redução de 1% é apenas em relação ao orçamento do condado, que é 25% do valor total que vai para os impostos prediais que um proprietário paga", disse Alfonso.



O orçamento de Levine Cava tem um acréscimo de $ 283 milhões em receita de impostos sobre a propriedade em comparação com o ano orçamentário atual, que termina em 30 de setembro. Adicione outras fontes de receita - incluindo taxas pagas por navios de cruzeiro e companhias aéreas em PortMiami e no Aeroporto Internacional de Miami - e o Proposta de orçamento para 2024 cresce US$ 1,3 bilhão, um aumento de 12%.

Com informações do Miami Herald e NBC Miami.

Today, I presented our future-ready proposed county budget which includes a 1% tax cut and a gas tax holiday — totaling $36 million in relief for residents.



With this fiscally smart, compassionate budget, we’re investing in our residents’ needs today and building for tomorrow. pic.twitter.com/zwIi5u3t9E