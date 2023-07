Flórida é classificada como a melhor economia estadual dos EUA

Entre os 50 estados dos EUA, a Flórida foi classificada como a melhor economia para seus residentes, de acordo com um relatório da CNBC na quinta-feira, 13.

O estudo anual America's Top States for Business da CNBC mede a economia de cada estado, incluindo o PIB e o crescimento do emprego, o mercado imobiliário e a saúde das finanças estaduais.



Em sua lista, a CNBC disse que a economia da Flórida está "em alta", com o crescimento geral entre os mais fortes do país.



O Sunshine State ficou em primeiro lugar devido a um mercado imobiliário bem equilibrado, grande crescimento do PIB e crescimento do emprego de 4,9%.



No entanto, o relatório observa que a Flórida pode enfrentar problemas de acessibilidade no futuro, à medida que uma população crescente aumenta a demanda. Da mesma forma, os mercados de seguros da Flórida também estão enfrentando dificuldades.

Para determinar quais estados têm a melhor economia, foram analisados o crescimento econômico geral e o crescimento anual do emprego em uma base percentual, bem como a saúde das finanças estaduais. Também analisamos a saúde geral do mercado imobiliário. Medimos a amplitude da economia de cada estado observando quantas grandes corporações estão sediadas lá. E, novidade em 2023, estamos avaliando a economia empreendedora com base na formação de novos negócios.



A lista dos 10 estados com melhor economia:

Flórida

Texas

Carolina do Norte

Geórgia

Tennessee

Utah

Carolina do Sul

Idaho

Indiana

Delaware

A CNBC também classificou as piores economias estaduais:

Alasca

West Virginia (empatado com Rhode Island)

Rhode Island (empatado com West Virginia)

Mississippi

Dakota do Norte

Luisiana

New Hampshire

Iowa (empatado com Connecticut)

Connecticut (empatado com Iowa)

Havaí

Confira o relatório completo aqui.