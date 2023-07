IF You Foundation vai distribuir kits escolares em Boca Raton (FL)

A IF You Foundation irá distribuir kits escolares em Boca Raton para alunos do ensino fundamental ('middle' e 'elementary' school).



Cada kit contém 30 itens de material escolar e mais uma super mochila.



Para participar, é preciso fazer o registro prévio. Segundo a Fundação, cada criança deverá ter 1 registro individual e deve estar presente no dia do evento.



O registro já está disponível neste link e a distribuição será feita no dia 29 de Julho no endereço 8411 W Palmetto Park Rd Boca Raton, FL 33433.



Após o registro, a confirmação será enviada pelo e-mail do Eventbrite com o QR Code, que é pessoal e intransferível.



Sobre a IF You Foundation

A IF You Foundation que em quase 3 anos, impactou 60 mil famílias, conta com mais de 2.000 voluntários incansáveis que superam todos os obstáculos para levar o melhor para a comunidade através dos 6 programas recorrentes da IF You Foundation.

A IF You é uma Non-Profit 501(c)(3) chancelada pelo governo americano, e recebeu o selo Platinum do Guide Star pelo nível de transparência e mobilização nos anos de 2021, 2022 e 2023. Hoje, a IF You Foundation atua na Flórida, Massachusetts e New Jersey.

https://www.eventbrite.com/e/back-to-school-boca-raton-fl-tickets-679120406417?aff=oddtdtcreator