Menino de 7 anos morre atropelado pelo irmão de 3 anos em carrinho de golfe em Fort Myers (FL)

Um menino de 7 anos morreu após ser atropelado por um carrinho de golfe dirigido por seu irmão de 3 anos perto de uma casa em Orange River Boulevard, na comunidade de Buckingham, Fort Myers (FL).



De acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida, a criança de 3 anos estava dirigindo o carrinho de golfe em uma propriedade privada de Orange River Boulevard, quando perdeu o controle em uma curva e atingiu o irmão, que estava parado no jardim.



Ele sofreu ferimentos graves, foi transportado para um hospital da região e foi declarado morto. O menino menor não se machucou. O acidente permanece sob investigação.







Preocupações sobre menores de idade dirigindo carrinhos de golfe na Flórida levaram recentemente à aprovação de uma nova lei estadual na Flórida.



De acordo com o HB 949, motoristas de carrinhos de golfe com menos de 18 anos devem ter pelo menos 15 anos com carteira de estudante ou 16 anos com carteira de motorista. Qualquer pessoa com 18 anos ou mais deve ter uma identidade válida emitida pelo governo. Anteriormente, a lei da Flórida permitia que um adolescente de 14 anos dirigisse um carrinho de golfe.

O projeto de lei foi sancionado pelo governador Ron DeSantis e entra em vigor em 1º de outubro.



Em todo o país, mais de 6.500 crianças são feridas por carrinhos de golfe todos os anos, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. Pouco mais da metade dos feridos são crianças menores de 12 anos.



Fonte: CNN.