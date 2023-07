Cirurgião plástico de Miami é multado por ignorar paciente com problemas pós-operatórios

Não responder a um paciente de lipoaspiração com problemas pós-operatórios custará a um médico de Coral Gables US$ 9.454. Essa foi a ordem final do Conselho Estadual de Medicina emitida na segunda-feira, 17.



Para o Dr. Algird Mameniskis, são $ 5.000 por agir "abaixo do padrão profissional de atendimento" com o paciente e $ 4.454 para reembolsar os custos do Departamento de Saúde da Flórida na investigação do caso.



O acordo aprovado pelo conselho também exige que Mameniskis faça cursos de educação médica continuada de três horas em cuidados de acompanhamento e manutenção de registros médicos e um curso de cinco horas em gerenciamento de risco.



O perfil de licença do departamento online de Mameniskis diz que este é o primeiro processo disciplinar contra a licença que ele possui desde agosto de 2018.

Oficialmente, o médico não admite nem nega o que está declarado na reclamação administrativa do Departamento de Saúde da Flórida.



Segundo o documento, o médico certificado pelo Conselho Americano de Cirurgia Plástica atendeu na clínica Avana Plastic Surgery (8700 W. Flagler), em 26 de fevereiro de 2021, uma paciente para lipoaspiração com transferência de gordura.



Ele fez o procedimento e a viu em uma consulta de acompanhamento no dia seguinte. Mas, diz a denúncia, quando ela voltou à clínica para massagens pós-operatórias em 2 e 4 de março de 2021, nem Mameniskis nem a enfermeira estavam disponíveis para responder suas perguntas sobre o inchaço e a fadiga que ela sentia. Ela voltou para sua casa na Califórnia em 5 de março.



“De 5 de março a 1º de abril de 2021, [a paciente] fez várias tentativas de entrar em contato com [Mameniskis] para discutir seu inchaço e fadiga pós-operatório”, disse a queixa. Mas o acompanhamento de 27 de fevereiro no dia seguinte foi seu último contato direto com ela.



Para atender ao “padrão de atendimento predominante”, dizia a queixa, Mameniskis precisava “avaliar as preocupações pós-operatórias do paciente e discuti-las com o paciente”.



Sem conseguir retorno do médico, a paciente entrou com um processo contra ele.



