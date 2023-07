Flórida, Texas, Tennessee e Carolinas lideram em chegada de novos moradores em 2023

Novos moradores continuam se mudando para cidades na Flórida, Texas, Tennessee e Carolinas em massa - mais de 80% das cidades da lista das 20 principais que mais se mudaram foram desses estados populares do sul.



Cinco cidades da Flórida ficaram entre as 10 primeiras listadas: Sarasota, Orlando, Ocala, Jacksonville e a área de Tampa Bay. Os dados são retirados e compilados por mudanças feitas pela PODS, empresa de mudanças e armazenamento, e mostram que os americanos ainda são atraídos por estados mais quentes.



Em primeiro lugar geral, as cidades de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e Wilmington, na Carolina do Norte, conquistaram a coroa por terem o maior número de realocações recebidas. É um grande salto, considerando que no ano passado ficaram em sexto lugar no ano passado.



Uma possível explicação é que o custo de vida em Wilmington e Myrtle Beach é menor do que na Flórida, embora ainda ofereça uma qualidade de vida semelhante na costa.



A Flórida tem sido o estado mais popular para se mudar nos últimos dois anos consecutivos, de acordo com dados do PODS, e parece que o mercado está começando a notar aumentos significativos de custos no Sunshine State, especialmente em moradias.



As cinco cidades da Flórida repetem o desempenho e ficaram entre as 20 primeiras no ano passado. Talvez surpreendentemente, Miami e a área do sul da Flórida não estão na lista das 20 mais.



O Texas foi o terceiro estado mais popular, com três cidades na lista: Houston, San Antonio e Dallas-Fort Worth.