Minitemporada de pesca de lagosta na FL está chegando; veja regras

A “minitemporada” de pesca da lagosta espinhosa começa à meia-noite de quarta-feira, 26 de julho, e termina às 23h50 de quinta-feira, 27 de julho. Chama-se minitemporada porque o curto período antecede a temporada comercial e recreativa regular da lagosta espinhosa, que vai de 6 de agosto a 31 de março.



Porém, há regras e é ilegal pescar qualquer outro tipo de lagosta que não seja a espinhosa. Também é preciso ter licença de pesca em água salgada da Flórida com uma licença de lagosta válida.



A minitemporada é um evento estadual, mas as águas de Florida Keys são um ponto quente para os caçadores de lagostas.



Oficiais da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission vão realizar verificações de recursos e segurança dos barcos que estiverem pescando. “Qualquer um pego com lagosta ilegal será punido de acordo. Os agentes estarão procurando por violações de segurança e vida selvagem”, disse o xerife do condado de Monroe, Rick Ramsay.







- O limite de sacolas para lagostas em Florida Keys é de seis por pessoa, por barco. O mesmo limite se aplica à lagosta no Parque Nacional Biscayne, no Condado de Miami-Dade. Para o restante de Miami-Dade e do estado, o limite de bagagens é de 12 lagostas por pessoa, por barco.



- Os caçadores de lagostas em todo o estado precisam ter consigo uma licença de pesca em água salgada da Flórida com uma licença de lagosta válida.



- Em todo o estado, os pescadores devem levar consigo um medidor para medir as lagostas, que devem ser medidas na água se forem colhidas durante o mergulho ou snorkeling. A carapaça, que é o corpo e a cabeça da lagosta — basicamente a parte que não é a cauda — deve ter mais de 3 centímetros de comprimento. As caudas devem medir mais de 5 1/2 polegadas de comprimento. As lagostas devem ser trazidas para a costa inteiras. Apenas uma vez na costa, a cauda e a carapaça podem ser separadas.



- Todas as lagostas menores devem ser devolvidas vivas e ilesas à água. Nenhuma lagosta fêmea com ovos pode ser capturada. Você não pode lançar ou usar qualquer outra ferramenta que possa perfurar ou quebrar a casca da lagosta em qualquer lugar da Flórida.



A penalidade possível para cada lagosta abaixo do tamanho é de 60 dias de prisão, multa de US$ 500 ou ambos, de acordo com a Procuradoria do Condado de Monroe.



Para obter mais informações sobre as regras ou sobre como obter uma licença de pesca em água salgada, acesse myfwc.com.